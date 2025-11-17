Τραμπ: Ενοιμάζεται νομοσχέδιο με σκληρές κυρώσεις για χώρες που συναλλάσονται με Ρωσία και Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κογκρέσο συντάσσουν νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε οποιονδήποτε κράτος διατηρεί εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, με πιθανή επέκταση των μέτρων και στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, ο Τραμπ τόνισε: «Όπως γνωρίζετε, εγώ το πρότεινα, οπότε οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ αυστηρές κυρώσεις». Συμπλήρωσε ότι «μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σε αυτό».

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, που έχει ήδη προσελκύσει ευρεία υποστήριξη, περιλαμβάνει δευτερογενείς κυρώσεις, όπως τελωνειακούς δασμούς έως και 500% σε εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ουράνιο, εφόσον η Μόσχα δεν υποστηρίξει την Ουκρανία. Η πρωτοβουλία, γνωστή ως Sanctioning Russia Act of 2025, συμπροωθείται από γερουσιαστές όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Ρίτσαρντ Μπλουμένθαλ, με 85 συνυπογράφοντες στο Σενάτο.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική απομόνωσης της Ρωσίας, εν μέσω συνεχιζόμενων κυρώσεων σε εταιρείες όπως η Lukoil και η Rosneft, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων της από ενέργεια και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ, επιστρέφοντας στη Λευκή Οίκο από τη Φλόριντα, χαρακτήρισε το μέτρο «πολύ σκληρό» και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του, σημειώνοντας ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες κατά της «βαρβαρότητας του Πούτιν».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα για λύση στη σύγκρουση.

