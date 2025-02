Τραμπ: Επιμένει για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην πρόταση που έκανε προχθές Τρίτη (04.02.2025) για να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας για να μετατραπεί σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να διευκρινίσει τις δηλώσεις του, οι οποίες όχι μόνο προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των Παλαιστινίων αλλά μάλιστα απορρίφθηκαν από την διεθνή κοινότητα, λέγοντας πως «το Ισραήλ θα μας παρέδιδε την Λωρίδα της Γάζας στο τέλος των εχθροπραξιών».

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι: «Οι κάτοικοι της Γάζας θα είχαν ήδη εγκατασταθεί σε πολύ πιο ασφαλείς και πιο όμορφες κοινότητες, με νέα και σύγχρονα σπίτια, στην περιοχή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλος ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας θα εκτοπιστεί βάσει του σχεδίου του.

Ο Τραμπ υπογραμμίζει επίσης πως: «Οι ΗΠΑ, συνεργαζόμενες με μεγάλες ομάδες ανάπτυξης από όλο τον κόσμο, θα ξεκινούσαν αργά και προσεκτικά την κατασκευή αυτού που θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές κατασκευές του είδους της στη Γη. Κανένας στρατιώτης από τις ΗΠΑ δεν θα χρειαζόταν! Η σταθερότητα θα βασίλευε στην περιοχή».

🚨NEW – Trump says that no US troops would be involved in taking over the Gaza Strip.

“The Gaza Strip would be turned over to the United States by Israel at the conclusion of fighting.” pic.twitter.com/53QrMAdoRB

— TSD (@SocraticDaily) February 6, 2025