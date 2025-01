Τραμπ: Επιμένει ότι η Κίνα εκμεταλλεύεται τη διώρυγα του Παναμά ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί την επιθυμία του να ανακτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της διώρυγας του Παναμά.

Ισχυρίζεται ότι η Κίνα “εκμεταλλεύεται” τη θαλάσσια αυτή οδό που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Στην ορκωμοσία του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να “ανακτήσει” τη διώρυγα αυτή, μήκους 80 χιλιομέτρων, την οποία κατασκεύασαν οι ΗΠΑ και εγκαινιάστηκε το 1914. Ο έλεγχός της δόθηκε στον Παναμά το 1999 με βάση συμφωνία που είχε κλείσει με τη χώρα ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ.

“Η διώρυγα ανήκει και θα εξακολουθήσει να ανήκει στον Παναμά”, απάντησε ο πρόεδρος της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

This is how the Panama Canal works

pic.twitter.com/klUMfdvj9D

— Fascinating World (@fascinatefeed) January 19, 2025