Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Παζάρια για F-16, Boeing και το «απαγορευμένο» F-35

Πολλά είναι τα σενάρια για το τι θα ειπωθεί ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνάντηση που θα έχουν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση αυτή παρακολουθείται στενά από την Αθήνα, καθώς θα ακολουθήσει εκείνη που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος ηγέτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον της χώρας μας δεν περιορίζεται μόνο στην πολυπόθητη – αλλά απαγορευμένη προς το παρόν – αγορά F-35 από την Τουρκία, αλλά και στα ανταλλάγματα που μπορεί να δοθούν. Η Άγκυρα, γνωστή για τις ικανότητές της στα παζάρια, προχώρησε ήδη σε κίνηση καλής θέλησης, ανακοινώνοντας μέσω της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την άρση των επιπλέον δασμών που είχε επιβάλει το 2018 στις αμερικανικές εισαγωγές, σε προϊόντα που κυμαίνονταν από επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι φρούτα και αλκοολούχα ποτά.

Η επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι η πρώτη μετά το 2019, καθώς επί προεδρίας Μπάιντεν η πόρτα της Ουάσιγκτον παρέμενε κλειστή. Τώρα, όμως, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για συμφωνίες – μαμούθ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Τουρκία και ΗΠΑ προχωρούν σε μεγάλες παραγγελίες με Boeing και Lockheed Martin, που περιλαμβάνουν 250 εμπορικά αεροσκάφη και νέα μαχητικά F-16. Παράλληλα, η Άγκυρα εξακολουθεί να επιδιώκει την επαναφορά της στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο όσο διατηρεί τους ρωσικούς S-400.

Η Τουρκία φαίνεται πρόθυμη να συζητήσει ακόμα και τη δημιουργία στρατιωτικού-τεχνικού μηχανισμού εποπτείας του συστήματος S-400 ή, όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα «Νεφές», να αποδεχτεί πρόταση της Μόσχας για επαναγορά του συστήματος. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία διάθεση εγκατάλειψης του συγκεκριμένου όπλου.

Το ενδεχόμενο «χρυσώματος του χαπιού» με ανταλλάγματα σε άλλους τομείς παραμένει ανοιχτό. Αναλυτές δεν αποκλείουν ακόμα και σενάρια ακραίων παραχωρήσεων, όπως η ανοχή από πλευράς Τραμπ σε ενέργειες της Τουρκίας για αξιοποίηση ενεργειακών πόρων στη Μεσόγειο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έθετε σε ευθεία αντιπαράθεση την Ουάσιγκτον με τα ελληνικά συμφέροντα, προκαλώντας νέα ένταση στην περιοχή.

Για τις ΗΠΑ, η σημασία των τουρκικών παραγγελιών είναι μεγάλη, καθώς ο Τραμπ θέλει να τις αξιοποιήσει για να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα. Για την Τουρκία, η συνάντηση είναι μια ευκαιρία να σπάσει την απομόνωση, να αποκτήσει νέα οπλικά συστήματα και να ενισχύσει τις διεθνείς της σχέσεις.

