Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι

Σε μια καθαρά συναλλακτική, γεωπολιτική συμφωνία φαίνεται να μετατρέπεται η επαναπροσέγγιση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με βασικό αντικείμενο τη Συρία, το πετρέλαιο και τη συνολική αναδιάταξη ισχύος στην ευρύτερη περιοχή. Το κόστος, για ακόμη μία φορά, το επωμίζονται οι Κούρδοι.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται ρητορικά στους Ευρωπαίους ενόψει της παρουσίας του στο Νταβός και επανέρχεται με σχέδια που αφορούν ακόμη και τη Γροιλανδία, εμφανίζεται πολιτικά πλήρως ευθυγραμμισμένος με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο νέο αυτό πλαίσιο, οι Κούρδοι της Συρίας δεν «εγκαταλείπονται» απλώς· αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμος παράγοντας σε ένα ευρύτερο παζάρι εξουσίας με την Άγκυρα.

Η νέα φάση αυτής της σχέσης αποτυπώθηκε στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία και στη Γάζα. Ο Τραμπ, μάλιστα, προσκάλεσε τον Ερντογάν να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», προσδίδοντας πολιτικό βάρος στον ρόλο της Τουρκίας.

Η συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την ώρα που η υποστηριζόμενη από την Τουρκία συριακή κυβέρνηση ανακοίνωνε κατάπαυση του πυρός με τις κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, έπειτα από πολυήμερες συγκρούσεις. Μετά την αποχώρηση των Κούρδων από στρατηγικά σημεία και κρίσιμες πετρελαιοφόρες περιοχές στη βόρεια και ανατολική Συρία, κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν εδάφη στην επαρχία Ράκα και στη Ντέιρ αλ Ζορ, οδηγώντας τελικά σε εκεχειρία, την οποία οι ΗΠΑ έσπευσαν να χαιρετίσουν.

Παράλληλα, η Άγκυρα εξετάζει επισήμως τη συμμετοχή του Ερντογάν στην πρωτοβουλία Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης», εξέλιξη που προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση στον τουρκικό ρόλο στη μεταπολεμική Συρία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους και το ζήτημα των κρατουμένων τζιχαντιστών σε συριακές φυλακές.

Η Συρία, οι Κούρδοι και το πετρέλαιο

Πίσω από τη ρητορική περί «σταθερότητας», το πραγματικό διακύβευμα παραμένει το πετρέλαιο. Οι πετρελαιοφόρες περιοχές της ανατολικής Συρίας βρίσκονται στο επίκεντρο των ενεργειακών συμφερόντων, με την τουρκική κρατική εταιρεία Turkish Petroleum Corporation να έχει ήδη επαφές με κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η TPAO βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Chevron για κοινές σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι συνομιλίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ–Τουρκίας και έρχονται λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της Άγκυρας με θυγατρική της ExxonMobil για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας και να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακού ενεργειακού παίκτη. Για την Ουάσιγκτον, το ζητούμενο είναι ο έλεγχος, η πρόσβαση και η ασφάλεια των ενεργειακών συμφερόντων. Όσο αυτά δεν απειλούνται, ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει στον Ερντογάν ευρύ περιθώριο κινήσεων.

Σε αυτή τη νέα γεωπολιτική εξίσωση, οι Κούρδοι –που επί χρόνια κράτησαν τις πετρελαιοπηγές μακριά από το Ισλαμικό Κράτος– φαίνεται να τίθενται εκτός παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας ότι στη διεθνή πολιτική η χρησιμότητα συχνά καθορίζει και την επιβίωση.

