Τραμπ για Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστεί, θα το κάνουμε εμείς και ίσως βίαια»

Σαφές μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλν Τραμπ, στη Χαμάς μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ.

15 Οκτ. 2025 7:20
Ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο   Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί, κάτι που αν δεν συμβεί, θα αναγκάσει την Αμερική να επέμβει. Ίσως και με βίαιο τρόπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Αργεντίνο ομόλογό του Χαβιέ Μιλέι, αλλά οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων επικεντρώθηκαν στο Μεσανατολικό, ειδικά από τη στιγμή που χθες πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο η διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα με μαζική συμμετοχή κρατών.

Ο Τραμπ ερωτώμενος για τη στάση των ΗΠΑ σε άρνηση στελεχών της Χαμάς να αφοπλιστεί η οργάνωση -κάτι που συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ- δήλωσε:

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια».

Σύμφωνα δημοσίευμα του Sky News, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία του με την οργάνωση, ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επιπλέον, σχολίασε ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», κάτι που, όπως λέει, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Σημειώνεται, ότι η ηγεσία της Χαμάς είναι χωρισμένη σε Ντόχα, Γάζα και Κωνσταντινούπολη, γεγονός που δυσκολεύει τη μεταξύ της συνεννόηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει ποια πλευρά διαφωνεί επίσημα με τον αφοπλισμό, όμως η μεγαλύτερη πλειοψηφία της ηγεσίας της δεσμεύτηκε να καταθέσει τα όπλα, προκειμένου να σταματήσει η εισβολή του Ισραήλ που ήταν σε εξέλιξη από το 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στο παλαιστινιακό κράτος.
