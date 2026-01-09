Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», τι είπε για το ΝΑΤΟ

Ανησυχητική διάσταση προσλαμβάνει η δημόσια συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκρουσης ανάμεσα στις γεωπολιτικές του φιλοδοξίες και τη διατήρηση του ΝΑΤΟ, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε Ευρώπη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «μπορεί να είναι θέμα επιλογής» για τις ΗΠΑ το αν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ή αν θα διατηρήσουν ακέραιο το ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τοποθετήθηκε επί του θέματος σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times στις 7 Ιανουαρίου, όταν ρωτήθηκε αν η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι σημαντικότερη για εκείνον από τη διατήρηση της 76χρονης στρατιωτικής Συμμαχίας.

Ένα ερώτημα που, όπως σημειώνει η εφημερίδα, έχει αποκτήσει επείγουσα σημασία για τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Τραμπ και συνεργάτες του έχουν κλιμακώσει τη ρητορική τους για την απόκτηση του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, που δημοσίευσε τη συνέντευξη την Πέμπτη, ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα, αναγνώρισε ωστόσο ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα στα δύο.

Όταν ρωτήθηκε γιατί θέλει οι ΗΠΑ να ελέγχουν τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Επειδή αυτό είναι που θεωρώ ότι είναι ψυχολογικά απαραίτητο για την επιτυχία. Πιστεύω ότι η ιδιοκτησία σου δίνει κάτι που δεν μπορείς να έχεις, είτε μιλάμε για μίσθωση είτε για συνθήκη. Η ιδιοκτησία σου δίνει πράγματα και στοιχεία που δεν μπορείς να αποκτήσεις απλώς υπογράφοντας ένα έγγραφο».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους NYT ότι δεν αισθάνεται υπόλογος στο διεθνές δίκαιο και ότι ο μόνος περιορισμός του είναι η προσωπική του συνείδηση.

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», είπε και προσέθεσε «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε στις 5 Ιανουαρίου ότι μια αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

«Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και, κατ’ επέκταση, της ασφάλειας που έχει οικοδομηθεί από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε στην ετήσια ομιλία του για την εξωτερική πολιτική, την Πέμπτη, ότι η Ουάσιγκτον «σταδιακά απομακρύνεται από ορισμένους από τους συμμάχους της και απελευθερώνεται από τους διεθνείς κανόνες που η ίδια προωθούσε».

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στο ΝΑΤΟ, ενέτεινε αυτή την εβδομάδα τις αμφιβολίες γύρω από τη δέσμευσή του στη Συμμαχία, δηλώνοντας ότι δεν είναι πεπεισμένος πως το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει την Ουάσιγκτον σε περίπτωση κρίσης.

«Αμφιβάλλων αν το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαζόμασταν πραγματικά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αξιωματούχοι από τη Δανία και τη Γροιλανδία συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με αρκετούς βουλευτές στο Καπιτώλιο, καθώς ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία, ακόμη και με τη χρήση βίας.

Ο Δανός πρέσβης Γέσπερ Μίλερ Σόρενσεν και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Γροιλανδίας, Τζέικομπ Ισμπόετσεν, είχαν συναντήσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη με Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν ομάδα διακομματικών στελεχών του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με Δανούς αξιωματούχους, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο απόκτησης της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Politico

