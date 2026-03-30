Τραμπ για Ιράν: «Μεγάλη πρόοδος» στις επαφές, αλλά νέα ωμή απειλή αν δεν υπάρξει συμφωνία

Σε νέα παρέμβαση με σκληρό αλλά και διπλό μήνυμα προχώρησε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» στο Ιράν, την ώρα που άφησε να εννοηθεί πως έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις επαφές.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να συνδυάζει τη διπλωματική πίεση με μια ανοιχτή στρατιωτική απειλή. Από τη μία πλευρά μίλησε για συνομιλίες που προχωρούν, από την άλλη όμως προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία και αν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει άμεσα, οι ΗΠΑ θα κλιμακώσουν δραστικά τη δράση τους εναντίον κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Στο στόχαστρο της απειλής του έβαλε ρητά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, πετρελαιοπηγές, το νησί Χαργκ και ακόμη και μονάδες αφαλάτωσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποφύγει να πλήξουν αυτές τις υποδομές. Με τον τρόπο αυτό, ο Τραμπ επιχείρησε να δείξει ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει ακόμη κλιμακούμενα μέσα πίεσης, τα οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει πλήρως.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη. Το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς αποτελεί βασικό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και η ένταση γύρω από τη λειτουργία του συνεχίζει να ταράζει αγορές και κυβερνήσεις.

Παράλληλα, διεθνείς αναφορές δείχνουν ότι, ενώ ο Τραμπ επιμένει πως υπάρχει πρόοδος σε άμεσες ή έμμεσες επαφές, η Τεχεράνη εξακολουθεί να τηρεί σκληρή στάση σε βασικά σημεία και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφές σημάδι συνολικής σύγκλισης. Έτσι, πίσω από τη φρασεολογία περί «προόδου», η πραγματική εικόνα παραμένει σύνθετη και ρευστή.

Η νέα αυτή ανάρτηση ενισχύει την εικόνα ενός προέδρου που επιλέγει να κρατά ταυτόχρονα ανοιχτό το κανάλι της διαπραγμάτευσης και το ενδεχόμενο συντριπτικής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το αποτέλεσμα είναι να συντηρείται ένα σκηνικό ακραίας πίεσης, στο οποίο η επόμενη κίνηση δεν θα κριθεί μόνο από το τι λέγεται δημόσια, αλλά και από το αν οι έμμεσες επαφές μπορούν πράγματι να οδηγήσουν σε συμφωνία.

