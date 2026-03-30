Τραμπ για Ιράν: «Μεγάλη πρόοδος» στις επαφές, αλλά νέα ωμή απειλή αν δεν υπάρξει συμφωνία

Με νέα ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να δείξει ότι υπάρχει διπλωματικό κανάλι με την Τεχεράνη, μιλώντας για συνομιλίες με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» και για σημαντική πρόοδο. Την ίδια στιγμή, όμως, ανέβασε ξανά κατακόρυφα τους τόνους, απειλώντας ανοιχτά με ολοκληρωτική καταστροφή κρίσιμων ιρανικών υποδομών αν δεν υπάρξει γρήγορη συμφωνία.

30 Μαρ. 2026 14:44
Σε νέα παρέμβαση με σκληρό αλλά και διπλό μήνυμα προχώρησε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» στο Ιράν, την ώρα που άφησε να εννοηθεί πως έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις επαφές.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να συνδυάζει τη διπλωματική πίεση με μια ανοιχτή στρατιωτική απειλή. Από τη μία πλευρά μίλησε για συνομιλίες που προχωρούν, από την άλλη όμως προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία και αν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει άμεσα, οι ΗΠΑ θα κλιμακώσουν δραστικά τη δράση τους εναντίον κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Στο στόχαστρο της απειλής του έβαλε ρητά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, πετρελαιοπηγές, το νησί Χαργκ και ακόμη και μονάδες αφαλάτωσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποφύγει να πλήξουν αυτές τις υποδομές. Με τον τρόπο αυτό, ο Τραμπ επιχείρησε να δείξει ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει ακόμη κλιμακούμενα μέσα πίεσης, τα οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει πλήρως.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη. Το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς αποτελεί βασικό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και η ένταση γύρω από τη λειτουργία του συνεχίζει να ταράζει αγορές και κυβερνήσεις.

Παράλληλα, διεθνείς αναφορές δείχνουν ότι, ενώ ο Τραμπ επιμένει πως υπάρχει πρόοδος σε άμεσες ή έμμεσες επαφές, η Τεχεράνη εξακολουθεί να τηρεί σκληρή στάση σε βασικά σημεία και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφές σημάδι συνολικής σύγκλισης. Έτσι, πίσω από τη φρασεολογία περί «προόδου», η πραγματική εικόνα παραμένει σύνθετη και ρευστή.

Η νέα αυτή ανάρτηση ενισχύει την εικόνα ενός προέδρου που επιλέγει να κρατά ταυτόχρονα ανοιχτό το κανάλι της διαπραγμάτευσης και το ενδεχόμενο συντριπτικής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το αποτέλεσμα είναι να συντηρείται ένα σκηνικό ακραίας πίεσης, στο οποίο η επόμενη κίνηση δεν θα κριθεί μόνο από το τι λέγεται δημόσια, αλλά και από το αν οι έμμεσες επαφές μπορούν πράγματι να οδηγήσουν σε συμφωνία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Ασταμάτητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής, “καθάρισαν” και τα Αστέρια Αχαΐας
17:00 Η Αχαΐα ανακύκλωσε μόλις 4,14% των απορριμμάτων της το 2024
16:55 Αλμα ζωής: Και φέτος διοργανώνει πασχαλινή δωροεκθεση
16:49 Α2 Εθνική: Εκτός play-offs ΑΟ Αιγιαλέων και Ολυμπιάδα, φινάλε της σεζόν
16:39 Σκέψεις για νέα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο
16:31 Δείτε ποιοι σφυρίζουν τις μάχες της Παναχαϊκής κα της Θύελλας που θα γίνουν την Τέταρτη
16:22 Ανατροπή στην υπόθεση Παναγόπουλου, δείτε τι συνέβη
16:14 Η Νορβηγία μειώνει τον φόρο στη βενζίνη
16:07 Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ
16:00 Το ελληνικό και παγκόσμιο 1821
15:58 Δημήτρης Κίκλης: «Ο Αττίκ κουβαλά έναν ρομαντισμό και μια ευαισθησία που σήμερα μας λείπουν»
15:53 Ο Σίσι ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, τι είπε για το πετρέλαιο
15:46 Patras Half Marathon: Το «ποτάμι» έστειλε ξανά μήνυμα ΦΩΤΟ
15:38 Βόλος: Τραγωδία με τρία παιδιά να χάνουν τους δυο γονείς σε λίγες ώρες
15:30 Δείτε για ποιο λόγο αναμένεται να έρθει στην Πάτρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
15:23 Αντωνόπουλος: «Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας ήταν αγώνας γιορτή για την πόλη»
15:16 Το φεστιβάλ Αρχαίας Ηλίδας βραβεύτηκε «Best City Awards 2026»
15:09 Απόλλων: Συγκίνηση και αναμνήσεις στην τελετή ονοματοδοσίας του Σπ. Γαλάνη
15:01 Τραγωδία στη Χερσόνησο: 93χρονος βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή στο Μοχό
15:00 Νέες αποκαλύψεις για την «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Μαύρος τζόγος με εκατομμύρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
