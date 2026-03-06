Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»

Τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του επόμενου ηγέτη του Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, την ώρα που ο πόλεμος στην περιοχή κλιμακώνεται και η συζήτηση για τη διαδοχή στην Τεχεράνη βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι θεωρεί απίθανο ο επόμενος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας να είναι ο γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που αναφέρονται ως πιθανοί διάδοχοι.

«Θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνο το πρόσωπο μαζί με το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στήριξη σε πιθανή κουρδική επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επίσης θετικός στο ενδεχόμενο επιθέσεων από Κούρδους του Ιράν κατά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, έξι ημέρες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο που θέλουν να το κάνουν, θα το υποστηρίξω πλήρως», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προσφέρουν αεροπορική κάλυψη στις κουρδικές δυνάμεις, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να σας το πω», προσθέτοντας ωστόσο ότι στόχος των Κούρδων θα ήταν «να νικήσουν».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, κουρδικές δυνάμεις του Ιράν, που βρίσκονται στην περιοχή του Ιράκ κοντά στα σύνορα, βρίσκονται σε επαφή με τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά των ιρανικών δυνάμεων.

Οι εξελίξεις γύρω από τη διαδοχή

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα σενάρια διαδοχής στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κάνοντας μάλιστα παραλληλισμό με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως είπε, στόχος των ΗΠΑ είναι να υπάρξει μια επιλογή ηγεσίας που θα εξασφαλίσει σταθερότητα στο μέλλον.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον, ώστε να μην χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε ξανά. Θέλουμε κάποιον που θα είναι μεγάλος για τον λαό και τη χώρα», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παίξει ρόλο ο εξόριστος διάδοχος του Ιράν, πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Νομίζω ότι όλοι είναι στο παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς».

Το Στενό του Ορμούζ και οι επιπτώσεις στην ενέργεια

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι το Στενό του Ορμούζ, ένας από τους πιο κρίσιμους ναυτικούς διαδρόμους στον κόσμο, θα παραμείνει ανοιχτό.

Το συγκεκριμένο πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί βασική αρτηρία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από επιθέσεις που σημειώθηκαν σε τουλάχιστον έξι πλοία, ενώ δεξαμενόπλοια φέρονται να δέχθηκαν νέες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, ιρανικά drones φέρονται να εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Αζερμπαϊτζάν, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της κρίσης σε περισσότερες χώρες παραγωγής πετρελαίου.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. «Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν αυτό τελειώσει. Και αν αυξηθούν, θα αυξηθούν. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθούν οι τιμές της βενζίνης λίγο», δήλωσε.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις κινούνται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι πολλοί περίμεναν.

