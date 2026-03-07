Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων

Με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική επανήλθε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, προαναγγέλλοντας νέα σκληρά πλήγματα και υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί «συντριπτική ήττα» στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τη δήλωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν περί συγγνώμης προς γειτονικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν, το οποίο υφίσταται συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά».

«Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν αποτελεί πλέον κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή.

«Το Ιράν δεν είναι πια ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, είναι ο “ηττημένος της Μέσης Ανατολής” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, εκτός και αν παραδοθεί ή καταρρεύσει πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η συγγνώμη που –κατά τα λεγόμενά του– ζήτησε η Τεχεράνη από γειτονικά κράτη δόθηκε «μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Προαναγγελία νέων επιθέσεων

Στην ίδια ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ακόμη πιο σκληρές προειδοποιήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζονται νέα πλήγματα.

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά», έγραψε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται υπό σοβαρή εξέταση στόχοι που μέχρι τώρα δεν είχαν περιληφθεί στον σχεδιασμό.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι στιγμής δεν θεωρούνταν πιθανοί στόχοι, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται «λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν».

