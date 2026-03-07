Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων

Νέο κύμα απειλών κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο σκληρά πλήγματα. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη «παραδοθεί» στους γείτονές της.

Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων
07 Μαρ. 2026 14:50
Pelop News

Με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική επανήλθε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, προαναγγέλλοντας νέα σκληρά πλήγματα και υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί «συντριπτική ήττα» στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τη δήλωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν περί συγγνώμης προς γειτονικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν, το οποίο υφίσταται συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά».

«Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν αποτελεί πλέον κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή.

«Το Ιράν δεν είναι πια ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, είναι ο “ηττημένος της Μέσης Ανατολής” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, εκτός και αν παραδοθεί ή καταρρεύσει πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η συγγνώμη που –κατά τα λεγόμενά του– ζήτησε η Τεχεράνη από γειτονικά κράτη δόθηκε «μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Προαναγγελία νέων επιθέσεων

Στην ίδια ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ακόμη πιο σκληρές προειδοποιήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζονται νέα πλήγματα.

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά», έγραψε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται υπό σοβαρή εξέταση στόχοι που μέχρι τώρα δεν είχαν περιληφθεί στον σχεδιασμό.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι στιγμής δεν θεωρούνταν πιθανοί στόχοι, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται «λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
15:00 Από την «Άνευ όρων παράδοση» στο «Αρκεί να είναι φίλος μας»: Ειρήνη χωρίς δημοκρατία;
14:50 Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων
14:48 Καραμανλής από την Ξάνθη: «Η γήρανση της υπαίθρου είναι εθνική απειλή – Ώρα για τολμηρές αποφάσεις στον πρωτογενή τομέα»
14:45 Ο Προμηθέας έχασε από την ΑΕΚ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:37 Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
14:36 Σοφία Μητσοτάκη: Διαψεύδει δημοσίευμα για ιδιωτικό τζετ – «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»
14:28 Η ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και Μίνι Κατηγοριών
14:24 Μήνυμα από το Ντουμπάι: Ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας καθησυχάζει φίλους και συγγενείς
14:21 Πάτρα: Φρίκη από τα ευρήματα στο σπίτι του πρώην μαιευτήρα – Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έβγαζε γυμνές φωτογραφίες και τα εγγόνια του!
14:12 Μέσα στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»: Οι γυναίκες του Λόρκα μιλούν για την καταπίεση, το πάθος και την ανάγκη για ελευθερία
14:00 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είναι βαριά αρρώστια, αλλά θα περάσει» – Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του σπουδαίου ηθοποιού
13:48 Πατρών Χρυσόστομος: «Η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών» – Μήνυμα στους Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
13:36 Θεσσαλονικιός δημιούργησε λαμπάδα… ChatGPT – Τόση η ζήτηση που υπάρχει λίστα αναμονής! ΦΩΤΟ
13:27 Η Ολυμπιάδα δύσκολη αποστολή, ο ΑΟ Αιγιαλέων με Γαλάτσι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ