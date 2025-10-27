Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
27 Οκτ. 2025 10:37
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστή» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ