Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστραιωτικοποίηση στην περιοχή, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια και η ειρήνη.

15 Φεβ. 2026 18:36
Pelop News

Εμφανώς ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της πρώτης διάσκεψης του Συμβουλίου για την Ειρήνη στη Γάζα δήλωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας στο Truth Social ότι τα κράτη που συμμετείχαν, δεσμεύτηκαν για την καταβολή πέντε δισ. δολαρίων για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή και την ανοικοδόμησή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε, επίσης, ότι στις 19 Φεβρουαρίου, θα λάβει χώρα νέα συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, στο Ινστιτουτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον, όπου θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την εφαρμογή του πρώτου μέρους του σχεδίου.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης έχει απεριόριστες δυνατότητες. Τον περασμένο Οκτώβριο, έδωσα στη δημοσιότητα ένα Σχέδιο για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και το Όραμά μου υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο αργότερα, διευκολύναμε την Ανθρωπιστική Βοήθεια με ταχύτητα ρεκόρ και εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση κάθε ζωντανού και νεκρού ομήρου. Μόλις τον περασμένο μήνα, διακεκριμένα Ιδρυτικά Μέλη συναντήθηκαν μαζί μου στο Νταβός της Ελβετίας για να γιορτάσουμε την επίσημη ίδρυσή του και να παρουσιάσουμε ένα τολμηρό Όραμα για τους αμάχους στη Γάζα

Στις 19 Φεβρουαρίου, θα συναντηθώ ξανά με τα Μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης στο Ινστιτούτο Ειρήνης Donald J. Trump στην Ουάσινγκτον, όπου θα ανακοινώσουμε ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από 5 δισ. δολάρια για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Γάζας. Επιπλέον, έχουν διαθέσει χιλιάδες προσωπικό στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και στην Τοπική Αστυνομία για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης για τους κατοίκους της Γάζας.

Πολύ σημαντικό είναι ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για Πλήρη και Άμεση Αποστρατιωτικοποίηση. Το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδειχθεί ο πιο σημαντικός Διεθνής Φορέας στην Ιστορία και είναι τιμή μου να υπηρετώ ως Πρόεδρός του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

