Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media

Νέο επεισόδιο στη «μάχη» για τη Γροιλανδία, με τον Λευκό Οίκο να προκαλεί αντιδράσεις μέσω ανάρτησης που συνδύασε πολιτική πίεση και… λάθος γεωγραφία. Χρήστες των social media ειρωνεύονται την εικόνα με τον πιγκουίνο στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media
24 Ιαν. 2026 10:48
Pelop News

Συνεχίζεται η ένταση γύρω από τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με τον Λευκό Οίκο να προκαλεί νέο κύμα αντιδράσεων μετά από ανάρτηση που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα που δημοσιεύτηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κατευθύνεται προς μια παγωμένη οροσειρά με τη σημαία της Γροιλανδίας, ενώ δίπλα του απεικονίζεται ένας πιγκουίνος που κρατά την αμερικανική σημαία. Το συνοδευτικό μήνυμα έγραφε: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο», προκαλώντας καταιγισμό σχολίων.

«Λάθος ημισφαίριο» – ειρωνεία στα social media

Η παρουσία του πιγκουίνου έγινε γρήγορα αντικείμενο ειρωνείας, καθώς οι χρήστες υπενθύμισαν ότι τα συγκεκριμένα ζώα δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο ούτε στη Γροιλανδία, αλλά στην Ανταρκτική και σε περιοχές του Νότιου Ημισφαιρίου.

Πολλοί χαρακτήρισαν την εικόνα ατυχές επικοινωνιακό ατόπημα, ενώ δεν έλειψαν και σατιρικά βίντεο και σχόλια εις βάρος του Τραμπ.

Η πίεση των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, προκαλώντας αντιδράσεις στη Δανία και διεθνώς. Οι δηλώσεις και οι κινήσεις της Ουάσιγκτον έχουν εντείνει τις συζητήσεις για γεωπολιτικές ισορροπίες στην Αρκτική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Μάχη στη ΜΕΘ, βελτίωση για 3χρονο αγόρι
11:12 Σίδνεϊ: Πέθανε το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία – Συγκλονισμένη η Νέα Νότια Ουαλία
11:10 Βριλήσσια: Καβγάς για δέμα κατέληξε σε παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ με αυτοκίνητο
11:05 Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ
11:00 Κακοκαιρία στην Αττική: Οι δύο φάσεις που «έπνιξαν» τη Γλυφάδα – Τι δείχνει η ανάλυση του Αστεροσκοπείου
10:59 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ
10:48 Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media
10:36 Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού
10:31 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος
10:24 Χιονοθύελλα-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
10:12 Airbnb 2026: Νέοι αυστηροί περιορισμοί, «κόκκινες» ζώνες και τέλος στη μεταβίβαση της άδειας
10:06 Χωρίς Προαστιακό στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο: Ακυρώνονται δρομολόγια, με λεωφορεία η μετακίνηση
10:01 Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις»
9:48 Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Τι ισχύει για ωράρια και προσφορές
9:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως 30 Ιανουαρίου
9:24 Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται
9:12 Τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: Διπλωματία με το όπλο στο τραπέζι
9:00 Ευρώπη με όρους
8:55 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ