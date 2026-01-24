Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media

Συνεχίζεται η ένταση γύρω από τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με τον Λευκό Οίκο να προκαλεί νέο κύμα αντιδράσεων μετά από ανάρτηση που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα που δημοσιεύτηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κατευθύνεται προς μια παγωμένη οροσειρά με τη σημαία της Γροιλανδίας, ενώ δίπλα του απεικονίζεται ένας πιγκουίνος που κρατά την αμερικανική σημαία. Το συνοδευτικό μήνυμα έγραφε: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο», προκαλώντας καταιγισμό σχολίων.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

«Λάθος ημισφαίριο» – ειρωνεία στα social media

Η παρουσία του πιγκουίνου έγινε γρήγορα αντικείμενο ειρωνείας, καθώς οι χρήστες υπενθύμισαν ότι τα συγκεκριμένα ζώα δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο ούτε στη Γροιλανδία, αλλά στην Ανταρκτική και σε περιοχές του Νότιου Ημισφαιρίου.

Too harsh. I take a more comedic approach. 🤭 pic.twitter.com/opzrx0KrIW — David Gay (@David_Alan_Gay) January 24, 2026

Πολλοί χαρακτήρισαν την εικόνα ατυχές επικοινωνιακό ατόπημα, ενώ δεν έλειψαν και σατιρικά βίντεο και σχόλια εις βάρος του Τραμπ.

this, my friend, is a more accurate depiction. THERE’S NO PENGUIN IN THE NORTH!!! — karisayswen (@karisaysw) January 24, 2026

Η πίεση των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, προκαλώντας αντιδράσεις στη Δανία και διεθνώς. Οι δηλώσεις και οι κινήσεις της Ουάσιγκτον έχουν εντείνει τις συζητήσεις για γεωπολιτικές ισορροπίες στην Αρκτική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



