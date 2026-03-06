Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας

Σκληρό μήνυμα προς το καθεστώς της Τεχεράνης έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση ή συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο «παράδοση άνευ όρων».

Μετά την παράδοση αυτή, όπως σημείωσε, θα επιλεγεί ο νέος ηγέτης ή ομάδα ηγετών που θα καλύψουν το κενό εξουσίας μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τους συμμάχους των ΗΠΑ για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στο Ιράν, εγκαινιάζοντας και τη φράση «ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)», σε παράφραση του γνωστού συνθήματος MAGA.

