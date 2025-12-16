Τραμπ κατά BBC: Αγωγή 5 δισ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση

Αγωγή ύψους τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του BBC, κατηγορώντας το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο για συκοφαντική δυσφήμιση. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αφορά τη μετάδοση μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του από την 6η Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν από την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με την αγωγή, το BBC παρουσίασε αποσπάσματα της ομιλίας με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο κ. Τραμπ προέτρεπε τους οπαδούς του να κινηθούν βίαια προς το Κογκρέσο, παραλείποντας αναφορές του σε ειρηνική διαμαρτυρία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το μοντάζ αλλοίωσε το περιεχόμενο των δηλώσεών του και συνέβαλε στη δημιουργία ψευδούς και δυσφημιστικής εικόνας εις βάρος του.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στρέφεται δικαστικά κατά διεθνούς μέσου ενημέρωσης, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη μακρόχρονη αντιπαράθεσή του με δημοσιογραφικούς οργανισμούς, την κάλυψη των οποίων χαρακτηρίζει προκατειλημμένη ή ανακριβή.

Η στάση του BBC και οι παραιτήσεις

Το BBC έχει ήδη προχωρήσει σε δημόσια συγγνώμη προς τον Αμερικανό πρόεδρο, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξε σφάλμα κρίσης στο μοντάζ του υλικού και ότι δημιουργήθηκε εσφαλμένη εντύπωση περί άμεσης υποκίνησης βίας. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί πως υφίσταται νομική βάση για τη μήνυση.

Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρή εσωτερική κρίση στο δίκτυο, με τη διοίκηση να ανακοινώνει ότι το επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama δεν θα προβληθεί ξανά σε καμία πλατφόρμα. Η αντιπαράθεση οδήγησε και στις παραιτήσεις δύο κορυφαίων στελεχών του BBC, σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στα 103 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού.

Νομικές παράμετροι

Η αγωγή κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο η σχετική προθεσμία για προσφυγή στη Δικαιοσύνη έχει λήξει. Νομικοί επισημαίνουν ότι, για να ευδοκιμήσει η υπόθεση στις ΗΠΑ, οι δικηγόροι του προέδρου θα πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο ότι το περιεχόμενο ήταν ψευδές και δυσφημιστικό, αλλά και ότι το BBC ενήργησε με πρόθεση παραπλάνησης ή με αδιαφορία για τις συνέπειες.

Το BBC, από την πλευρά του, αναμένεται να υποστηρίξει ότι το ντοκιμαντέρ βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα και ότι το μοντάζ δεν αλλοίωνε ουσιωδώς το νόημα των δηλώσεων του κ. Τραμπ. Σημειώνεται ότι η εκπομπή δεν μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί νομικά και εναντίον αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι New York Times και η Wall Street Journal, με ορισμένες υποθέσεις να έχουν καταλήξει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς μετά την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο του 2024.

