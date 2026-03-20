Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»

Με αιχμηρή ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους για απροθυμία να στηρίξουν τις αμερικανικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν και για αδράνεια στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

20 Μαρ. 2026 16:09
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε τα κράτη-μέλη «δειλά» και διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον «θα το θυμάται».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, το ΝΑΤΟ μοιάζει με «χάρτινη τίγρη», επιμένοντας πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αποφεύγουν να εμπλακούν, παρότι –κατά τον ίδιο– η στρατιωτική επιχείρηση έχει εξελιχθεί με περιορισμένο κίνδυνο για αυτούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τις χώρες της Συμμαχίας ότι διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά δεν συνεισφέρουν στην προσπάθεια για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί κρίσιμα για την ομαλοποίηση της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Η συγκεκριμένη απαίτηση των ΗΠΑ προς συμμάχους και εταίρους έχει καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Η νέα ανάρτηση έρχεται να βαθύνει ακόμη περισσότερο το ρήγμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς αρκετοί σύμμαχοι έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε μια σύγκρουση που, όπως υποστηρίζουν, δεν αποφασίστηκε συλλογικά στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ