Τραμπ: Νέοι δασμοί για φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα από τον Οκτώβριο

Από την 1η Οκτωβρίου, οι εισαγωγές φαρμάκων, βαρέων φορτηγών και επίπλων στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε νέους δασμούς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαρμακευτικά προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα ή προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα επιβαρύνονται με 100% δασμό, εκτός αν παράγονται σε εργοστάσια εντός της χώρας.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε 25% δασμό σε βαρέα φορτηγά που εισάγονται από το εξωτερικό, με στόχο να ενισχυθούν οι αμερικανικοί κατασκευαστές όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner και Mack Trucks. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από έρευνα της κυβέρνησης για πιθανή απειλή εθνικής ασφάλειας από τις εισαγωγές φορτηγών.

Επιπλέον, ανακοίνωσε 50% δασμό στα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% δασμό σε ταπετσαρισμένα έπιπλα, με σκοπό τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας επίπλων και την προστασία της αμερικανικής αγοράς από τις εισαγωγές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



