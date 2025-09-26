Τραμπ: Νέοι δασμοί για φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα από τον Οκτώβριο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στοχεύει στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και της εθνικής ασφάλειας

26 Σεπ. 2025 8:53
Pelop News

Από την 1η Οκτωβρίου, οι εισαγωγές φαρμάκων, βαρέων φορτηγών και επίπλων στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε νέους δασμούς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαρμακευτικά προϊόντα που φέρουν εμπορικό σήμα ή προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα επιβαρύνονται με 100% δασμό, εκτός αν παράγονται σε εργοστάσια εντός της χώρας.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε 25% δασμό σε βαρέα φορτηγά που εισάγονται από το εξωτερικό, με στόχο να ενισχυθούν οι αμερικανικοί κατασκευαστές όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner και Mack Trucks. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από έρευνα της κυβέρνησης για πιθανή απειλή εθνικής ασφάλειας από τις εισαγωγές φορτηγών.

Επιπλέον, ανακοίνωσε 50% δασμό στα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% δασμό σε ταπετσαρισμένα έπιπλα, με σκοπό τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας επίπλων και την προστασία της αμερικανικής αγοράς από τις εισαγωγές.

 
