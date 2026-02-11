Τραμπ-Νετανιάχου: «Δεν προέκυψε κάτι οριστικό» από τις επαφές στον Λευκό Οίκο

Τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου

Τραμπ-Νετανιάχου: «Δεν προέκυψε κάτι οριστικό» από τις επαφές στον Λευκό Οίκο
11 Φεβ. 2026 22:31
Pelop News

Την ανάγκη συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, από τις συνομιλίες δεν προέκυψε «τίποτα το οριστικό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος επέμεινε στη συνέχιση των διαβουλεύσεων με την Τεχεράνη. Λίγο μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή» και επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των επαφών τους.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιρανική πλευρά θα επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στις συνομιλίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κατάσταση στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο» τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα.

