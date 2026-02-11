Τραμπ-Νετανιάχου: «Δεν προέκυψε κάτι οριστικό» από τις επαφές στον Λευκό Οίκο

Την ανάγκη συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, από τις συνομιλίες δεν προέκυψε «τίποτα το οριστικό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος επέμεινε στη συνέχιση των διαβουλεύσεων με την Τεχεράνη. Λίγο μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή» και επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των επαφών τους.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιρανική πλευρά θα επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στις συνομιλίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κατάσταση στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο» τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



