Τραμπ: Ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει

Την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες για μια «πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετάνε πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη ή γύρω από τη» χώρα.

29 Νοέ. 2025 16:08
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις στη χώρα έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.

