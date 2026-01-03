Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί – Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»

Στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Βαριές κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, αρχικά μεταφέρεται στις φυλακές του Μπρούκλιν, φήμες πως θα ακολουθήσει το Γκουαντάναμο

03 Ιαν. 2026 19:00
Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μαδούρο «δικτάτορα και εγκληματία», τονίζοντας ότι θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για «πολύ βαριές κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας σε βάρος Αμερικανών πολιτών».

«Επιχείρηση χωρίς προηγούμενο»

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση, όμοια της οποίας δεν έχει δει ο κόσμος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημειώνοντας ότι οι άμυνες της Βενεζουέλας είχαν πλήρως εξουδετερωθεί.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας, αν και μας ανέμεναν, δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό. Κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε και κανένα μαχητικό ή ελικόπτερο δεν υπέστη ζημιές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση «αποκαθιστά την εικόνα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν».

Σύλληψη Μαδούρο και μεταφορά στο Γκουαντάναμο

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν «στην καρδιά της νύχτας» στο σημείο όπου διέμεναν. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε σκάφος με τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, ωστόσο λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι, για λόγους ασφαλείας, μεταφέρονται στο Γκουαντάναμο.

Το ABC αποκάλυψε μάλιστα έντονη διαφωνία μεταξύ FBI και CIA, με το FBI να επιμένει ότι η παραμονή του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη θα ενείχε σοβαρούς κινδύνους.

«Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «τρέξουν» τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει «ομαλή και δημοκρατική μετάβαση», τονίζοντας πως δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό εξουσίας.

«Θέλουμε ειρήνη και δικαιοσύνη για τον λαό της Βενεζουέλας. Θα παραμείνουμε στον έλεγχο μέχρι να υπάρξει κανονική δημοκρατική διαδοχή», δήλωσε.

Επιστροφή αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες επιστρέφουν άμεσα στη Βενεζουέλα με επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η νέα συνεργασία ΗΠΑ – Βενεζουέλας «θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς».

«Ο Μαδούρο δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να απειλήσει τις ζωές των Αμερικανών πολιτών», κατέληξε.

