Τραμπ: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει. Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει στάση, καθώς ενώ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τραβήξουν οι μάχες σε μάκρος, τώρα δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν είναι «πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα

Σε τηλεφωνικές δηλώσεις του στο CBS News τη Δευτέρα από το κλαμπ του για γκολφ στη Φλόριντα, είπε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», είπε και εξήγησε ότι «δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία. Οι πύραυλοί τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, ακόμη και στις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται».

Τονίζει ακόμη ότι «δεν τους έχει μείνει τίποτα από στρατιωτικής άποψης».

Σχετικά με τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που αντικαθιστά τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχω κανένα μήνυμα για αυτόν. Κανένα, απολύτως», ενώ πρόσθεσε ότι έχει κάποιον άλλο στο μυαλό του για να ηγηθεί της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να κάνουν πολλά» για το στενό και απείλησε το Ιράν αν εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα. «Έριξαν όσα πυρομαχικά είχαν και δεν είχαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα “χαριτωμένο”, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας… Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του».

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτά και ισχυρίστηκε ότι έχουν εισέλθει στα Στενά πλοία. Και όμως είπε ότι εξακολουθεί να «σκέφτεται να το καταλάβει».

Εμφανίστηκε, τέλος, αισιόδοξος για τη διάρκεια του πολέμου, ενώ αρχικά είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε περίπου ένα μήνα.

«Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στο CBS News και επισήμανε ότι ο πόλεμος «σχεδόν έχει ολοκληρωθεί».

Την ίδια ώρα το υπουργείο Πολέμου σε ανάρτησή του στο X έλεγε ότι «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε» και ότι «δεν θα δείξουμε έλεος».

