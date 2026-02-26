Τραμπ: Οι βουλεύτριες Όμαρ και Τλάιμπ «θα έπρεπε» να εισαχθούν σε ψυχιατρείο και να απελαθούν – Αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 ότι οι Δημοκρατικές βουλεύτριες Ίλχαν Όμαρ (Μινεσότα) και Ρασίντα Τλάιμπ (Μίσιγκαν) «θα έπρεπε» να εισαχθούν σε ψυχιατρείο και στη συνέχεια να απελαθούν στις χώρες από όπου προέρχονται ή από όπου κατάγονται οι πρόγονοί τους.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τις δύο πολιτικούς «παλαβές», «θεότρελες», «LUNATICS», «mentally deranged and sick», με «bulging, bloodshot eyes of crazy people» που «look like they should be institutionalized». Πρόσθεσε ότι, γνωρίζοντας πως είναι «crooked and corrupt politicians» επιβλαβείς για τη χώρα, «we should send them back from where they came — as fast as possible».

Οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα μετά την έντονη αντιπαράθεση κατά την ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Κογκρέσο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όπου ο πρόεδρος υπερασπίστηκε την πολιτική του για μαζικές απελάσεις και αυστηρή αντιμεταναστευτική γραμμή, οι Όμαρ και Τλάιμπ φώναξαν επανειλημμένα «You’re killing Americans» («Σκοτώνετε Αμερικανούς»), ενώ η Όμαρ τον αποκάλεσε επίσης «liar» («ψεύτη»).

Η Όμαρ (σομαλικής καταγωγής, ήρθε ως πρόσφυγας παιδί στις ΗΠΑ) και η Τλάιμπ (παλαιστινιακής καταγωγής, γεννημένη στο Ντιτρόιτ) είναι Αμερικανίδες πολίτες και μέλη της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Αντιδράσεις

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «ξενοφοβικά» και «επονείδιστα». Η Τλάιμπ δήλωσε μέσω X ότι ο πρόεδρος «το έχει χάσει». Το Συμβούλιο για τις Αμερικανικές-Ισλαμικές Σχέσεις (CAIR) καταδίκασε την τοποθέτηση ως «ρατσιστική και μισαλλόδοξη», τονίζοντας ότι στοχοποιεί μουσουλμάνες βουλεύτριες επειδή επέκριναν πολιτικές που οδήγησαν σε θανάτους Αμερικανών πολιτών.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το αίτημα του Reuters για δήλωση. Η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ είχε δηλώσει προ ημερών ότι οι κατηγορίες για ρατσισμό κατά του προέδρου είναι «συκοφαντίες».

Η αντιπαράθεση εντάσσεται στην κλιμάκωση της πολιτικής Τραμπ για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών από το 2025, που έχει δεχθεί κριτική μετά θανάτους Αμερικανών πολιτών (μητέρα και νοσοκόμα) από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σε διαδηλώσεις στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο 2026, καθώς και τουλάχιστον οκτώ θανάτους υπό κράτηση ICE φέτος. Ο Τραμπ, κατά την ομιλία, επανέλαβε κατηγορίες για «πειρατές Σομαλούς» που «λεηλατούν» τη Μινεσότα και για απάτες σε βάρος προνοιακών συστημάτων, χωρίς αποδείξεις για συστηματική εγκληματικότητα από μετανάστες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η πολιτική δημιουργεί κλίμα φόβου και χρησιμοποιεί μεμονωμένα περιστατικά για στοχοποίηση μεταναστών.

