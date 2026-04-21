Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ

Κριτική σε μέσα ενημέρωσης άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τον τρόπο κάλυψης των αμερικανικών επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Σφυρί του Μεσονυχτίου» είχε ως αποτέλεσμα την «πλήρη και ολοκληρωτική καταστροφή» των σχετικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των υπολειμμάτων από τα σημεία των βομβαρδισμών αναμένεται να είναι χρονοβόρα και απαιτητική.

Ο ίδιος εξαπέλυσε επίθεση σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το CNN, κατηγορώντας τα ότι δεν αποδίδουν την αναγνώριση που, όπως υποστήριξε, αξίζει στους Αμερικανούς πιλότους, ενώ παράλληλα επιχειρούν να υποβαθμίσουν την έκβαση της επιχείρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



