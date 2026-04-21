Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για πλήρη καταστροφή στο Ιράν μετά την επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» και επιτίθεται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

21 Απρ. 2026 8:49
Pelop News

Κριτική σε μέσα ενημέρωσης άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τον τρόπο κάλυψης των αμερικανικών επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Σφυρί του Μεσονυχτίου» είχε ως αποτέλεσμα την «πλήρη και ολοκληρωτική καταστροφή» των σχετικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των υπολειμμάτων από τα σημεία των βομβαρδισμών αναμένεται να είναι χρονοβόρα και απαιτητική.

Ο ίδιος εξαπέλυσε επίθεση σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το CNN, κατηγορώντας τα ότι δεν αποδίδουν την αναγνώριση που, όπως υποστήριξε, αξίζει στους Αμερικανούς πιλότους, ενώ παράλληλα επιχειρούν να υποβαθμίσουν την έκβαση της επιχείρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:50 Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν
10:48 Πάτρα: Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία
10:46 Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου
10:41 Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
10:40 Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
10:36 Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
10:27 Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση
10:24 ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
10:18 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
10:06 Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα
10:00 Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας
9:52 Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
9:44 ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες
9:33 Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις
9:25 7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό
9:16 Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι
9:08 Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού
8:58 «Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό
8:49 Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ