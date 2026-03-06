Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»

Ανησυχία για πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος – Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
06 Μαρ. 2026 14:52
Pelop News

Τον κίνδυνο αντιποίνων από το Ιράν ακόμη και εντός των Ηνωμένες Πολιτείες επισήμανε σήμερα (06.03.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο αμερικανικό έδαφος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να ανησυχούν για ενδεχόμενη «απάντηση» από την Τεχεράνη, ακόμη και μέσα στις ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός αλλά σαφής.

«Υποθέτω ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για πιθανά αντίποινα.

«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι θα πεθάνουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει συνεχώς το ενδεχόμενο επιθέσεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση.

«Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε διαρκώς, έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, σημειώνοντας ότι οι συγκρούσεις αναπόφευκτα οδηγούν σε απώλειες.

«Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ανέφερε.

Το περιοδικό Time συνόδευσε τη συνέντευξη του Τραμπ με φωτογραφία που απεικόνιζε τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again», παραπέμποντας στο γνωστό πολιτικό σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου.

Οι απώλειες και οι απειλές

Μέχρι στιγμής, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του Ιράν, οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει με πιθανές επιθέσεις ακόμη και εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διατηρήσουν στάση σιωπής απέναντι στη σύγκρουση.

Πυραυλικές επιθέσεις και drones

Ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν οδηγήσει την ένταση στη Μέση Ανατολή σε οριακό σημείο, με τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης να εντείνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να εξελιχθεί σε πόλεμο διαρκείας, την ώρα που η ιρανική ηγεσία δηλώνει ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντέξει και να κερδίσει τον πόλεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ