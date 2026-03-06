Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»

Τον κίνδυνο αντιποίνων από το Ιράν ακόμη και εντός των Ηνωμένες Πολιτείες επισήμανε σήμερα (06.03.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο αμερικανικό έδαφος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να ανησυχούν για ενδεχόμενη «απάντηση» από την Τεχεράνη, ακόμη και μέσα στις ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός αλλά σαφής.

«Υποθέτω ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για πιθανά αντίποινα.

«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι θα πεθάνουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει συνεχώς το ενδεχόμενο επιθέσεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση.

«Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε διαρκώς, έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, σημειώνοντας ότι οι συγκρούσεις αναπόφευκτα οδηγούν σε απώλειες.

«Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ανέφερε.

Το περιοδικό Time συνόδευσε τη συνέντευξη του Τραμπ με φωτογραφία που απεικόνιζε τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again», παραπέμποντας στο γνωστό πολιτικό σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου.

TIME’s new cover: Trump’s war. After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

Οι απώλειες και οι απειλές

Μέχρι στιγμής, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του Ιράν, οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει με πιθανές επιθέσεις ακόμη και εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διατηρήσουν στάση σιωπής απέναντι στη σύγκρουση.

Πυραυλικές επιθέσεις και drones

Ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν οδηγήσει την ένταση στη Μέση Ανατολή σε οριακό σημείο, με τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης να εντείνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να εξελιχθεί σε πόλεμο διαρκείας, την ώρα που η ιρανική ηγεσία δηλώνει ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντέξει και να κερδίσει τον πόλεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



