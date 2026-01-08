Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνδιάλεξη, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Η συνομιλία, που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, χαρακτηρίστηκε από κολομβιανά μέσα ενημέρωσης ως ήρεμη, παρά το τεταμένο κλίμα των προηγούμενων ημερών. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Η επαφή έρχεται σε συνέχεια επανειλημμένων επικρίσεων του κ. Τραμπ προς τον κ. Πέτρο, με δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση και είχε χαρακτηρίσει τον Κολομβιανό ομόλογό του «άρρωστο» άνθρωπο που «του αρέσει να παίρνει κοκαΐνη» και να την πουλάει στις ΗΠΑ. Είχε επίσης προειδοποιήσει τον κ. Πέτρο να «προσέχει τα οπίσθιά του».

Από την πλευρά του, ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Κολομβίας έχει καταδικάσει έντονα τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή και έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ για την απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «χωρίς νομική βάση».

Η συνομιλία θεωρείται σημαντική βήμα αποκλιμάκωσης, αν και δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε συμφωνία ή πρόοδος σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από διεθνή μέσα, καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ – Κολομβίας επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση στη Βενεζουέλα και την ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

