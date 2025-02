Τραμπ: «Πολύ σύντομα» οι δασμοί για την ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι νέοι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβληθούν σύντομα, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ. Όπως δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση «μας εκμεταλλεύεται» και δεν αγοράζει αμερικανικά προϊόντα, όπως αυτοκίνητα και αγροτικά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ αγοράζουν εκατομμύρια αυτοκίνητα και τεράστιες ποσότητες αγροτικών προϊόντων από την ΕΕ.

Ο Τραμπ έκανε αυτή τη δήλωση πριν από μια κρίσιμη συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και την κυβέρνηση του Μεξικού, εν μέσω της συνεχιζόμενης επιβολής δασμών 25% στις εισαγωγές από τις δυο χώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την άρνηση του Καναδά να επιτρέψει στις αμερικανικές τράπεζες να λειτουργούν στην αγορά του, αλλά και για τα περιοριστικά μέτρα στον τομέα της ενέργειας και των αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο Καναδάς επωφελείται από τις ΗΠΑ με πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι δασμοί είναι μια μορφή αντιποίνων, καθώς, όπως είπε, «εκατομμύρια άνθρωποι εισέρχονται στη χώρα μας από το Μεξικό και τον Καναδά και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιτρέψουμε αυτό πλέον».

