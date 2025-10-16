Τραμπ: Πολυτελές δείπνο για τους δωρητές του, τι αποκάλυψε για την αίθουσα χορού

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας

16 Οκτ. 2025 9:04
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε χθες ένα πολυτελές δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που συνεισέφεραν στη χρηματοδότηση της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ένα έργο συνολικού κόστους 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας, όπως Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft και Palantir, αλλά και της αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin, ενώ παρόντες ήταν και οι δίδυμοι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, ιδρυτές της πλατφόρμας Gemini.

Ο Τραμπ επεσήμανε τη γενναιοδωρία των δωρητών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μερικοί με ρώτησαν, ‘Θα θέλατε 25 εκατομμύρια δολάρια;’ Και απάντησα, ‘Θα τα πάρω’». Η νέα αίθουσα χορού θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων 22 εκατομμύρια δολάρια από συμφωνία με το YouTube.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος αποκάλυψε στους προσκεκλημένους τα έργα για την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας, η οποία θα έχει τέσσερις τοίχους από αλεξίσφαιρο γυαλί, θα φιλοξενεί έως 1.000 άτομα και θα είναι κατάλληλη για τελετές προεδρικής ορκωμοσίας.

Το έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη προσθήκη στον Λευκό Οίκο εδώ και πάνω από έναν αιώνα και έρχεται παράλληλα με τις αλλαγές που έχει ήδη κάνει ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και στον εσωτερικό ροδώνα. Παράλληλα, ο πρόεδρος παρουσίασε σχέδια για την κατασκευή μιας εντυπωσιακής «Αψίδας του Τραμπ» κοντά στο μνημείο του Λίνκολν, η οποία θα ξεπερνά σε μέγεθος την Αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία.
