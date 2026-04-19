Τραμπ προς Ιράν: «Επρεπε εδώ και 47 χρόνια να σας είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι από εμένα»

Πάνω που αρκετοί νόμισαν ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει προς αποκλιμάκωση, ξαφνικά το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη άρχισε να βαθαίνει, με τις δύο πλευρές να επιδίδονται σε έναν επικίνδυνο πόλεμο φθοράς.

Την ίδια στιγμή, το πολεμικό μέτωπο παραμένει ενεργό και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, περιπλέκοντας περαιτέρω τον γεωπολιτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Η ηγεσία του Ιράν ξεκαθαρίζει πως η επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας φαντάζει ακόμη μακρινό σενάριο, προχωρώντας παράλληλα στο εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως αυστηρό αντίποινο απέναντι στο αμερικανικό εμπάργκο που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια. Το κλίμα δυναμιτίστηκε ραγδαία όταν τουλάχιστον τρία εμπορικά σκάφη, προσπαθώντας να διαπλεύσουν τη νευραλγικής σημασίας θαλάσσια οδό, δέχθηκαν πυρά από ιρανικά ταχύπλοα.

Η απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν άμεση και κλιμακούμενη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αρχικά σχολίασε δεικτικά πως το Ιράν γίνεται «χαριτωμένο» αλλά δεν θα του επιτραπεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ, εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής του ευθείες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή των ιρανικών υποδομών εάν ναυαγήσουν οι συνομιλίες, οι οποίες μεταφέρονται πλέον στο Πακιστάν.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος: «Το Ιράν αποφάσισε χθες να ρίξει σφαίρες στα Στενά του Ορμούζ — Μια απόλυτη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας! Πολλές από αυτές είχαν ως στόχο ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν ήταν ωραίο, έτσι δεν είναι;

Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν — Θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, επειδή ο δικός μας αποκλεισμός τα έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το ξέρουν, και είναι αυτοί που βγαίνουν χαμένοι με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα!».

Συνεχίζοντας το μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υφίστανται καμία ζημία, αναφέροντας πως πολλά πλοία ήδη κατευθύνονται προς αμερικανικές πολιτείες για εφοδιασμό, και κατέληξε με ένα δραματικό τελεσίγραφο: «Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να τη δεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και κάθε γέφυρα στο Ιράν.

Τέρμα πια ο καλός! Θα πέσουν γρήγορα, θα πέσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν, από άλλους Προέδρους, τα τελευταία 47 χρόνια. Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή δολοφονιών».

Εν τω μεταξύ, η ανησυχία εντείνεται και από τη στάση του Ισραήλ στον Λίβανο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα νότια της χώρας, παραβλέποντας την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έχει ήδη εγκαθιδρυθεί μια «κίτρινη γραμμή», αντίστοιχη με εκείνη που επιβλήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο στρατός επιβεβαιώνει πως πραγματοποιεί στοχευμένα πλήγματα εναντίον οποιουδήποτε υπόπτου πλησιάζει τις θέσεις των στρατευμάτων του.

