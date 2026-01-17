Τραμπ: Πρόσκληση στον πρόεδρο της Αργεντινής και τον πρωθυπουργό του Κανάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

17 Ιαν. 2026

17 Ιαν. 2026 18:36
Pelop News

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αργεντινής Xαβιέρ Μιλέι επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι έλαβε πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Κοινοποιώντας στον λογαριασμό του μια φωτογραφία της επιστολής πρόσκλησης, ο Μιλέι γράφει ότι θα ήταν «τιμή» να πάρει μέρος σε αυτό το συμβούλιο, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά προτίθεται και αυτός να αποδεχθεί πρόσκληση του Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Τραμπ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

