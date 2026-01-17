Τραμπ: Πρόσκληση στον πρόεδρο της Αργεντινής και τον πρωθυπουργό του Κανάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αργεντινής Xαβιέρ Μιλέι επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι έλαβε πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Κοινοποιώντας στον λογαριασμό του μια φωτογραφία της επιστολής πρόσκλησης, ο Μιλέι γράφει ότι θα ήταν «τιμή» να πάρει μέρος σε αυτό το συμβούλιο, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Ο πρωθυπουργός του Καναδά προτίθεται και αυτός να αποδεχθεί πρόσκληση του Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Τραμπ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

