Κύπρος: Πυροβολισμοί στη Λάρνακα, πληροφορίες για τραυματίες! ΦΩΤΟ

Στην Κύπρο είχαμε σοβαρά επεισόδια και πυροβολισμούς στη Λάρνακα κοντά στην αστυνομική διεύθυνση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

«Υankees go home! Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας, ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία στη Λάρνακα ερευνά περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 15:30.

Το philenews.com αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ προσώπων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματισμοί προσώπων.

Εντοπίστηκαν ακόμη και κηλίδες αίματος και για τον λόγο αυτό οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες.

