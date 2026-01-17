«Υankees go home! Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας, ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους πόλεων της Δανίας αλλά και στη Γροιλανδία, που διαμαρτύρονται για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

Από το πρωί γίνονται μαζικές πορείες και συγκεντρώσεις «ενάντια στα παράνομα σχέδια των ΗΠΑ», με τους διαμαρτυρόμενους να στέλνουν «σαφές και ενιαίο μήνυμα σεβασμού προς τη δημοκρατία της Γροιλανδίας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ένωσης Γροιλανδών που ζουν στη Δανία.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Υankees go home!» και το όνομα της Γροιλανδίας στα γροιλανδικά («Kalaallit Nunaat!») σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Κοπεγχάγη, η συγκέντρωση προγραμματίστηκε για τις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα), με την κινητοποίηση να μεταφέρεται στην αμερικανική πρεσβεία. Παράλληλες κινητοποιήσεις προγραμματίστηκαν στις δανικές πόλεις Άαρχους, Άαλμποργκ και Οντένσε.

🚨 WATCH: Anti-Trump crowds swelled in Copenhagen during a “Hands off Greenland” protest opposing any US control over the island. Demonstrators rallied through the city, framing the issue as sovereignty and national dignity. pic.twitter.com/d1rg0IV1yd — Frost (@FrostArticle) January 17, 2026

Στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, η διαδήλωση θα γίνει αργότερα και οι συγκεντρωμένοι θα πορευτούν προς το αμερικανικό προξενείο. Τουλάχιστον 900 άτομα έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής μέσω Facebook σε μια περιοχή με συνολικό πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων.

Κλιμάκωση της έντασης

Τον τελευταίο μήνα, υπήρξε κορύφωση της έντασης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού. Χθες μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, η οποία είναι ημιαυτόνομη περιοχή που υπάγεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Παράλληλα και οι κάτοικοι φαίνεται ότι διαφωνούν με τα σχέδια της Ουάσινγκτον, καθώς νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το 85% των Γροιλανδών δεν επιθυμεί την υπαγωγή του αρκτικού νησιού στις ΗΠΑ.

🇩🇰🇬🇱🇺🇸⚡Massive protest in #Copenhagen Thousands of Danes and #Greenlanders have filled City Hall Square to oppose President #Trump’s bid to take control of Greenland. 📍 Copenhagen

✊ Strong public resistance pic.twitter.com/N6BetPlAMQ — CyberFox (@CallOnAlert) January 17, 2026

Οι διαδηλώσεις γίνονται την ώρα που δικομματική αντιπροσωπεία από μέλη του Κογκρέσου επισκέπτεται την Κοπεγχάγη για διήμερη επίσκεψη, με στόχο να εκφράσει τη στήριξή της στη Δανία και τη Γροιλανδία. Η αντιπροσωπεία αναφέρει ότι ο αμερικανικός λαός δεν συμμερίζεται τις εδαφικές φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη Γροιλανδία μέσω αποστολής στρατιωτικής αναγνώρισης, στην οποία συμμετέχουν στελέχη από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



