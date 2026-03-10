Τραμπ: «Πρόθυμος για διάλογο με το Ιράν» – Αιχμές για τον νέο ανώτατο ηγέτη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το Ιράν άφησε ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με την Τεχεράνη, ωστόσο εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο Ιράν, ο Τραμπ σημείωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη συγκεκριμένη επιλογή, ενώ αναφέρθηκε και στη στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Επική Οργή, υποστηρίζοντας ότι τα αρχικά αποτελέσματά της έχουν ξεπεράσει «κατά πολύ τις προσδοκίες».

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε τις επιφυλάξεις του για τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι θεωρεί πως «δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.