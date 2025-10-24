Τραμπ σε Γαλλίδα δημοσιογράφο: «Δεν καταλαβαίνω λέξη – Από πού είστε;»

Τραμπ σε Γαλλίδα δημοσιογράφο: «Δεν καταλαβαίνω λέξη – Από πού είστε;»
24 Οκτ. 2025 14:03
Pelop News

Αρχικά δεν άκουσε καλά, μετά δεν κατάλαβε και σχολίασε την κακή προφορά και στο τέλος είπε να φανεί σίγουρος και καθησυχαστικός, αν και ο εκνευρισμός του έβγαζε μάτι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε να κρύψει τα νεύρα του όταν μια Γαλλίδα δημοσιογράφος τον ρώτησε για την πρόσφατη ψήφο του Ισραήλ σχετικά με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στον Λευκό Οίκο, μία δημοσιογράφος έκανε την εξής ερώτηση στον Τραμπ: «Χθες, η Κνέσετ (σσ κοινοβούλιο του Ισραήλ) ψήφισε για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Το βλέπετε αυτό ως πρόκληση για τις ειρηνευτικές σας προσπάθειες;»

«Μπορείτε να το πείτε πιο δυνατά;» είπε ο Τραμπ και η δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτηση. Στη συνέχεια στράφηκε στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και είπε: «Θα απαντήσεις εσύ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα λέει».


Πριν καν προλάβει να απαντήσει η Μπόντι, ο Τραμπ γύρισε στη δημοσιογράφο: «Από πού είστε;», «Από τη Γαλλία», απάντησε εκείνη.

«Από τη Γαλλία, όμορφη προφορά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε», σχολίασε ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας όλους άφωνους.

Όταν τελικά ενημερώθηκε ότι η ερώτηση αφορούσε τη Δυτική Όχθη, ο Τραμπ προσπάθησε να φανεί καθησυχαστικός αλλά φανερά εκνευρισμένος.

«Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα εκεί. Όλα πάνε πολύ καλά».

Η Κνέσετ ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων που επεκτείνουν την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατελήφθη από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης που εξετάστηκαν στο ισραηλινό κοινοβούλιο. Δήλωσε με σιγουριά ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να κάνει τίποτα με τη Δυτική Όχθη».
