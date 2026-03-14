Τραμπ σε γραμμή πολέμου: Απέρριψε μεσολαβήσεις για εκεχειρία με το Ιράν, λέει το Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κλείνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, κάθε παράθυρο για έναρξη συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε προσπάθειες συμμάχων από τη Μέση Ανατολή να ανοίξουν δίαυλο διαπραγμάτευσης, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της στρατιωτικής επιχείρησης.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, χώρες όπως το Ομάν και η Αίγυπτος επιχείρησαν να μεσολαβήσουν ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για τέτοια πρωτοβουλία. Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters φέρεται να είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει επικεντρωμένος στη συνέχιση της αποστολής «χωρίς διακοπή», αφήνοντας ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής μεταστροφής, όχι όμως άμεσα.

Από την άλλη πλευρά, ούτε η Τεχεράνη δείχνει διάθεση να κινηθεί προς κατάπαυση του πυρός υπό τις παρούσες συνθήκες. Δύο ανώτερες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο εκεχειρίας όσο συνεχίζονται τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Η στάση αυτή ενισχύει την εικόνα ότι και οι δύο αντίπαλες πλευρές θεωρούν πως δεν έχει ακόμη έρθει η στιγμή για πολιτική εκτόνωση της κρίσης.

Το Reuters εκτιμά ότι η αμοιβαία απροθυμία για διπλωματική έξοδο δείχνει πως τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη προετοιμάζονται για μια πιο μακρά αναμέτρηση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος διευρύνεται και το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος μεγαλώνει. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο πόλεμος έχει προκαλέσει ήδη πάνω από 2.000 θανάτους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν, ενώ η κρίση στο Στενό του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η στρατιωτική κλιμάκωση επιβεβαιώθηκε και από τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, τα οποία -όπως σχολιάζει το Reuters- καταδεικνύουν την πρόθεση του Τραμπ να συνεχίσει την πίεση. Την ίδια στιγμή, το Ιράν επιμένει στη δική του απειλητική γραμμή, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα στρατηγικά του χαρτιά στην περιοχή όσο διαρκούν οι επιθέσεις.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, παράλληλες διπλωματικές κινήσεις εξελίσσονται και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου. Νωρίτερα σήμερα, το Reuters μετέδωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να προχωρήσουν σε απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η εξέλιξη αυτή δεν αναιρεί την ένταση στο κύριο μέτωπο με το Ιράν, αλλά δείχνει ότι η διπλωματία επιχειρεί να βρει διεξόδους τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία της περιφερειακής κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



