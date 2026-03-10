Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες

Τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες πως η Τεχεράνη έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή.

«Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»

Συγκεκριμένα αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες πως το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ώστε να σταματήσει τον ελεύθερο διάπλου των τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα αγαθά.

Όπως αναφέρεται υπάρχουν προετοιμασίες για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των κινήσεων.

Να σημειωθεί πως οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια.

Για το θέμα πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και ζητά από το Ιράν, αν έχει τοποθετήσει νάρκες, να τις αφαιρέσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως!

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Trump: If Iran has put out any mines in the Hormuz Strait, and we have no reports of them doing so, we want them removed, IMMEDIATELY! If for any reason mines were placed, and they are not removed forthwith, the Military consequences to Iran will be at a level never seen… pic.twitter.com/87KsY3nvry — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

