Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες

Οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια

Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
10 Μαρ. 2026 22:30
Pelop News

Τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες πως η Τεχεράνη έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή.

«Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»

Συγκεκριμένα αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες πως το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ώστε να σταματήσει τον ελεύθερο διάπλου των τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα αγαθά.

Όπως αναφέρεται υπάρχουν προετοιμασίες για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των κινήσεων.

Να σημειωθεί πως οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια.

Για το θέμα πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και ζητά από το Ιράν, αν έχει τοποθετήσει νάρκες, να τις αφαιρέσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως!

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
21:50 «Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»
21:40 Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
21:20 Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
21:10 Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ
21:00 Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
20:50 Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»
20:40 «Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους», μαρτυρία Μοιραράκη για το ταξίδι στο Ιράν
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ