Τραμπ: Στέλνει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία, έτοιμος να συναντήσει Ζελένσκι και Πούτιν «σύντομα»

Οι κινήσεις αυτές γίνονται «με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο»

25 Νοέ. 2025 22:47
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι δίνει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να μεταβεί στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ θα έχει συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»

Όπως σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι κινήσεις αυτές γίνονται «με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο» που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αποτελεί κεντρικό συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ προσθέτει ότι «ελπίζει» να συναντήσει σύντομα τόσο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και τον Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί «ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία θα είναι πλήρης ή στα τελικά της στάδια».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία (έναν πόλεμο που ΔΕΝ θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν εγώ Πρόεδρος!).

Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν. Το αρχικό Ειρηνευτικό Σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλέον τροποποιηθεί, με πρόσθετες παρατηρήσεις και από τις δύο πλευρές, και απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Ειρηνευτικό Σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα ο Υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά.

Θα ενημερωθώ για κάθε πρόοδο που θα σημειωθεί, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντήσω σύντομα τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου θα είναι οριστική ή στα τελικά της στάδια.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ειρήνη θα επιτευχθεί ΤΟ συντομότερο δυνατόν!».

