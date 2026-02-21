Τραμπ στο Κογκρέσο με βαριά ατζέντα: Δικαστικό «φρένο», οικονομικές πιέσεις και πολιτικό στοίχημα ενόψει εκλογών

Με τις πολιτικές ισορροπίες να δείχνουν πιο εύθραυστες σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να μιλήσει εκ νέου στο Κογκρέσο, στην ετήσια ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, επιχειρώντας να υπερασπιστεί την πορεία της κυβέρνησής του σε ένα κλίμα αυξημένων πιέσεων.

Πέρυσι, λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα δυναμικός, υπογράφοντας σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων και προβάλλοντας την εικόνα μιας «ιστορικής επιστροφής» των Ηνωμένων Πολιτειών. Για μήνες κινήθηκε πολιτικά χωρίς σημαντικά εμπόδια, επιβάλλοντας την ατζέντα του με αποφασιστικότητα.

Το σκηνικό ωστόσο έχει διαφοροποιηθεί. Η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που έκρινε παράνομο μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει, θεωρείται πλήγμα σε βασικό άξονα της οικονομικής και διπλωματικής του στρατηγικής. Παράλληλα, στοιχεία για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας το τελευταίο τρίμηνο του 2025 εντείνουν τις ανησυχίες.

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, ενώ συνεχίζονται οι επικρίσεις για τη μεταναστευτική πολιτική και τις πρακτικές της υπηρεσίας ICE. Αναλυτές εκτιμούν ότι η οικονομία θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου θα ανανεωθεί το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέρος της Γερουσίας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος διατηρεί σταθερή δημόσια στάση αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του αποδίδουν, όμως η αντιπολίτευση και μέρος της κοινής γνώμης αμφισβητούν πλέον πιο έντονα τις κυβερνητικές επιλογές.

Την ίδια ώρα, δεν έλειψαν πρόσφατες κινήσεις αναδίπλωσης. Μετά από έντονες αντιδράσεις αποσύρθηκε αμφιλεγόμενη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ανεστάλη μεγάλη επιχείρηση της ICE έπειτα από διαδηλώσεις. Σε διεθνές επίπεδο, ο Λευκός Οίκος φάνηκε επίσης να μετριάζει την ένταση γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, τα δικαστήρια εξετάζουν προσφυγές κατά προεδρικών αποφάσεων, ενώ ορισμένες ενέργειες της κυβέρνησης έχουν ήδη μπλοκαριστεί προσωρινά. Νομικοί και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικονομίας, μετανάστευσης και θεσμικών ισορροπιών.

Η επικείμενη ομιλία στο Κογκρέσο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο πολιτικό τεστ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται να παρουσιάσει απολογισμό και προτεραιότητες σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα και διεθνείς προκλήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



