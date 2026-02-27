Τραμπ: Τελεσίγραφο στο Ιράν για καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στη Γενεύη έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την πλήρη καταστροφή των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας – Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν – καθώς και την παράδοση στις ΗΠΑ όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη.

Η απαίτηση αυτή εντάσσεται σε σκληρή γραμμή της αμερικανικής πλευράς, η οποία ζητά μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, σε αντίθεση με προηγούμενες συμφωνίες όπως αυτή του 2015 επί προεδρίας Ομπάμα, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούσαν ανεπαρκή. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασαν απογοήτευση για τη στάση του Ιράν, το οποίο αρνείται να σταματήσει οριστικά τον εμπλουτισμό και να μεταφέρει τα αποθέματά του στο εξωτερικό.

Το Ιράν απέρριψε τις προτάσεις αυτές, προτείνοντας εναλλακτικά σενάρια όπως μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού από 60% σε 1,5%, προσωρινή αναστολή ή διαχείριση μέσω κοινοπραξίας εντός της χώρας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως τις «πιο εντατικές μέχρι τώρα» και ανακοίνωσε «περαιτέρω πρόοδο», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, που μεσολαβεί, δήλωσε «σημαντική πρόοδο» και επιβεβαίωσε συνέχιση των τεχνικών συζητήσεων στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της πίεσης, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή παραμένει ενισχυμένη, με δύο αεροπλανοφόρα, 40.000 στρατιώτες, 300 αεροσκάφη και 18 πολεμικά πλοία. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford κατέπλευσε στο λιμάνι της Χάιφα, ενώ ισραηλινές πηγές σημειώνουν ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείει στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η άρνηση του Ιράν να συζητήσει τους βαλλιστικούς πυραύλους αποτελεί «μεγάλο πρόβλημα», ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στη Washington Post ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» για παρατεταμένη πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ με το Ιράν, προτιμώντας τη διπλωματική οδό, αλλά χωρίς να αποκλείει περιορισμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

