Τραμπ: Θα επιβάλλω παγκόσμιο δασμό 10%, σκυλάκια των Δημοκρατικών οι δικαστές

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, μετά την απόφαση που καθιστά του δασμούς που έχει επιβάλλει ως παράνομους.

Απίθανος ο «λογαριασμός», $175 δισ. για τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει μια εντολή για την επιβολή ενός καθολικού δασμού 10% σύμφωνα με το άρθρο 122, επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται» και εξήγησε σε ποια άρθρα νόμων βασίζεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικαλεστεί τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για την επιβολή των δασμών, αποτελώντας τον πρώτο πρόεδρο που αξιοποίησε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για έναν τέτοιο σκοπό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε αρχικά ότι η απόφαση ήταν «βαθιά απογοητευτική» και ότι ντρέπεται για «ορισμένα μέλη του δικαστηρίου που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα μας».

Ακόμη πρόσθεσε ότι «οι Δικαστές δεν είναι πατριώτες αλλά σκυλάκια των Δημοκρατικών» και είπε ότι επηρεάζονται και από άλλες κυβερνήσεις.

Ο Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών κρίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα».

«Οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα» είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι έχει στη διάθεσή του μεθόδους που είναι «ακόμη ισχυρότερες» από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις «εναλλακτικές» λύσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν «περισσότερα χρήματα», όπως υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα.

«Οι δασμοί με βοήθησαν να τελειώσω πέντε πολέμους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δασμοί του έχουν τερματίσει «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που, όπως υποστηρίζει, έχει συμβάλει να διευθετηθούν.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας και του Πακιστάν – των μεγάλων», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσε να είχε γίνει πυρηνικός πόλεμος».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν τού είπε πως «θα μπορούσε να είχε σώσει 35 εκατομμύρια ζωές βάζοντάς μας να σταματήσουμε να πολεμάμε».

«Ετοιμάζονταν να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα, αλλά μας έχουν προσφέρει μεγάλη εθνική ασφάλεια», είπε.

«Αυτοί οι δασμοί έχουν… μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, μειώσει τη φαιντανύλη που εισέρχεται στη χώρα μας κατά 30%, όταν τους χρησιμοποίησα ως ποινή σε χώρες που έστελναν παράνομα αυτό το δηλητήριο στη χώρα μας για να δηλητηριάσουν τη νεολαία μας. Όλοι αυτοί οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ», αναφέρει το Skynews.com.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει «εξαιρετικές εναλλακτικές» ώστε οι ΗΠΑ να «εισπράξουν περισσότερα χρήματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι θα στραφεί σε «άλλες εναλλακτικές» για να αντικαταστήσει τους δασμούς που, όπως είπε, το Ανώτατο Δικαστήριο «απέρριψε λανθασμένα».

«Έχουμε εναλλακτικές, εξαιρετικές εναλλακτικές», πρόσθεσε.

«Θα εισπράξουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πολύ ισχυρότεροι γι’ αυτό. Εισπράττουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια (και θα) συνεχίσουμε να το κάνουμε, για να δείξουμε πόσο παράλογη είναι η απόφαση».

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι δασμοί θα παραμείνουν

«Δεν χρειάζεται να ζητήσω από το Κογκρέσο για δασμούς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι δασμοί για λόγους εθνικής ασφάλειας θα «παραμείνουν σε ισχύ».

«Πλήρως σε ισχύ και με πλήρη εφαρμογή», είπε και συμπλήρωσε: «σήμερα θα υπογράψω διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% βάσει του άρθρου 122».

«Επίσης ξεκινάμε αρκετές έρευνες βάσει του άρθρου 301 και άλλων διατάξεων για να προστατεύσουμε τη χώρα μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές άλλων χωρών και εταιρειών», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι βασικές νομικές διατάξεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Τραμπ να επαναφέρει δασμούς είναι:

Άρθρο 338 του Νόμου Δασμών του 1930

Άρθρο 232 του Νόμου Επέκτασης Εμπορίου του 1962

Άρθρο 201 του Νόμου Εμπορίου του 1974

Άρθρο 301 του Νόμου Εμπορίου του 1974

Άρθρο 122 του Νόμου Εμπορίου του 1974

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου από το CNN, λέγοντας ότι «το CNN παράγει fake news».

Ακόμη προειδοποίησε ότι χώρες που, όπως πιστεύει, έχουν μεταχειριστεί άσχημα τις ΗΠΑ «θα πληρώσουν το τίμημα» ενώ «χώρες που ήταν καλές απέναντί μας θα αντιμετωπιστούν πολύ καλά», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σημαίνει πως «δεν υπάρχει πλέον αυτό το ερώτημα σχετικά με τους δασμούς».

«Θα εισπράξουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», υποστήριξε ο Τραμπ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος IEEPA του 1977, που προοριζόταν για εργαλεία οικονομικής παρέμβασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν δίνει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία να επιβάλλει δασμούς τόσο μεγάλης κλίμακας. Στην πράξη, η απόφαση χαράσσει ένα όριο ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και την αρμοδιότητα του Κογκρέσου να αποφασίζει για φόρους και δασμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



