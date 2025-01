Τραμπ: Θέλω ο Καναδάς να γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ

Από την Βόρεια Καρολίνα, στο πρώτο του επίσημο ταξίδι ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν και πάλι «λάβρος» κατά του Καναδά.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, o Ρεπουμπλικανός αποκάλυψε πως στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τριντό, πριν την παραίτηση του τελευταίου, τον είχε ρωτήσει για «ποιον λόγο οι ΗΠΑ να δαπανούν 200 δισεκατομμύρια τον χρόνο για την χώρα στα βόρεια σύνορά τους».

Ο Τραμπ είπε πως ο παραιτηθείς Πρωθυπουργός του Καναδά είχε απαντήσει «δεν ξέρω» και συνέχισε επαναλαμβάνοντας πως οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία ανάγκη από τον Καναδά».

Trump: “I would love to see Canada be the 51st state. The Canadians citizens, if that happened … they’d have much better health coverage.” pic.twitter.com/vLVqHm0qp5

— Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2025