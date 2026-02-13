Τραμπ: Τιμά τους επίλεκτους στρατιωτικούς που αιχμαλώτισαν τον Μαδούρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια θα συναντηθούν σήμερα στη στρατιωτική βάση Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας με μέλη των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Η συνάντηση, που ανακοινώθηκε από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, θα περιλαμβάνει στρατιωτικούς των ειδικών δυνάμεων και τις οικογένειές τους. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την επιχείρηση «Operation Absolute Resolve» ως μία από τις πιο «λαμπρές, ταχείες και θανάσιμες» στην ιστορία των ΗΠΑ, τονίζοντας την επιτυχία της χωρίς απώλειες από αμερικανικής πλευράς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αμερικανικές δυνάμεις εισήλθαν στο Καράκας, αιχμαλώτισαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, και τους μετέφεραν στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και όπλα. Ο Μαδούρο κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης και έχει δηλώσει αθώος.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει ιδιαίτερα τη χρήση ενός νέου, απόρρητου όπλου που ο ίδιος ονόμασε «Discombobulator», το οποίο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, απενεργοποίησε ηλεκτρονικά τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας (ρωσικής και κινεζικής προέλευσης), εμποδίζοντας την εκτόξευση πυραύλων. «Πάταγαν κουμπιά και τίποτα δεν δούλευε», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνεντεύξεις του στο NBC News και τη New York Post.

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 23 Βενεζουελανοί στρατιωτικοί και 32 Κουβανοί στρατιωτικοί και αστυνομικοί, ενώ ο συνολικός αριθμός νεκρών εκτιμάται από ορισμένες πηγές σε 70-80, συμπεριλαμβανομένων αμάχων. Δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες μέσω Truth Social ότι οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα είναι «εξαιρετικές», υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία με την προσωρινή κυβέρνηση στο Καράκας, η οποία αποτελείται κυρίως από στενούς συνεργάτες του Μαδούρο, όπως η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες. Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει πρόθεση να ελέγξει την εκμετάλλευση και πώληση του βενεζουελανού πετρελαίου, στο πλαίσιο της πολιτικής «America First».

Η επίσκεψη στο Fort Bragg αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Τραμπ να αναδείξει την επιτυχία της επιχείρησης και να τιμήσει τις ένοπλες δυνάμεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



