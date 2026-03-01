Τραμπ: «Βυθίσαμε 9 ιρανικά πλοία, ακολουθούν και τα άλλα»

Τη βύθιση εννέα ιρανικών πολεμικών πλοίων, «ορισμένων εκ των οποίων μεγάλων και σημαντικών», ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για συνέχιση των επιχειρήσεων κατά του ιρανικού ναυτικού.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά ναυτικά πλοία, ορισμένα εκ των οποίων ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά»τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατευθύνονται και προς τα υπόλοιπα», σημειώνοντας πως «σύντομα θα βρίσκονται και αυτά στον βυθό της θάλασσας».

Τεχεράνη: «Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, αλλά ο Τραμπ βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε ξεχωριστή επίθεση «καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό αρχηγείο» του Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του με ειρωνικό τόνο, υποστήριξε ότι «κατά τα άλλα, το ιρανικό ναυτικό τα πηγαίνει πολύ καλά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



