Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονου πυροσβέστη στις Σέρρες: Τι εξετάζουν οι Αρχές, απαντήσεις από τη νεκροψία

Τραγικό τέλος είχε η πολύήμερη αναζήτηση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, ο οποίος αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο του όρους Μπέλλες, κοντά σε καλύβα κυνηγών, στην περιοχή «Χωνί» ή «Πυροβολείο Π-9».

Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες

Ο εντοπισμός έγινε από κυνηγό της περιοχής, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το όχημα του 45χρονου (Toyota RAV4). Η ταυτοποίηση της σορού έγινε αρχικά από προσωπικά αντικείμενα, όπως το Apple Watch, και από τα ρούχα που αναγνώρισε η οικογένεια, ενώ επιβεβαιώθηκε από συγγενείς και αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, ο άνδρας βρέθηκε ημίγυμνος –φορούσε μόνο εσώρουχο και κάλτσες–, με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση. Οι αρχές διαπίστωσαν κοψίματα στις φλέβες και των δύο χεριών, ενώ δεν εντοπίστηκε το αντικείμενο (πιθανότατα ξυράφι ή μαχαίρι) με το οποίο έγινε η πράξη. Η σορός έφερε σημάδια δαγκωματιών από ζώα λόγω παραμονής στο ύπαιθρο.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε ότι η συμπεριφορά (ημίγυμνος, αφήνοντας προσωπικά αντικείμενα) είναι χαρακτηριστική σε πολλές περιπτώσεις αυτοκτονίας, όπου ο άνθρωπος προβαίνει σε παράλογες ενέργειες. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ δεδομένα από το smartwatch του θύματος αποκάλυψαν έντονη αϋπνία και αυξημένη δραστηριότητα τις ημέρες πριν την εξαφάνιση.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και αναμένεται να μεταφερθεί τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για πλήρη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου, τον χρόνο που συνέβη και θα επιβεβαιώσει την απουσία τρίτου προσώπου.

