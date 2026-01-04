Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονου πυροσβέστη στις Σέρρες: Τι εξετάζουν οι Αρχές, απαντήσεις από τη νεκροψία

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων. Βρέθηκε ημίγυμνος με κομμένες φλέβες στο όρος Μπέλλες. Πρώτες ενδείξεις αυτοκτονίας, αναμένεται νεκροτομή.

Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονου πυροσβέστη στις Σέρρες: Τι εξετάζουν οι Αρχές, απαντήσεις από τη νεκροψία
04 Ιαν. 2026 9:44
Pelop News

Τραγικό τέλος είχε η πολύήμερη αναζήτηση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών, ο οποίος αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο του όρους Μπέλλες, κοντά σε καλύβα κυνηγών, στην περιοχή «Χωνί» ή «Πυροβολείο Π-9».

Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες

Ο εντοπισμός έγινε από κυνηγό της περιοχής, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το όχημα του 45χρονου (Toyota RAV4). Η ταυτοποίηση της σορού έγινε αρχικά από προσωπικά αντικείμενα, όπως το Apple Watch, και από τα ρούχα που αναγνώρισε η οικογένεια, ενώ επιβεβαιώθηκε από συγγενείς και αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, ο άνδρας βρέθηκε ημίγυμνος –φορούσε μόνο εσώρουχο και κάλτσες–, με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση. Οι αρχές διαπίστωσαν κοψίματα στις φλέβες και των δύο χεριών, ενώ δεν εντοπίστηκε το αντικείμενο (πιθανότατα ξυράφι ή μαχαίρι) με το οποίο έγινε η πράξη. Η σορός έφερε σημάδια δαγκωματιών από ζώα λόγω παραμονής στο ύπαιθρο.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε ότι η συμπεριφορά (ημίγυμνος, αφήνοντας προσωπικά αντικείμενα) είναι χαρακτηριστική σε πολλές περιπτώσεις αυτοκτονίας, όπου ο άνθρωπος προβαίνει σε παράλογες ενέργειες. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ δεδομένα από το smartwatch του θύματος αποκάλυψαν έντονη αϋπνία και αυξημένη δραστηριότητα τις ημέρες πριν την εξαφάνιση.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και αναμένεται να μεταφερθεί τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για πλήρη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου, τον χρόνο που συνέβη και θα επιβεβαιώσει την απουσία τρίτου προσώπου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:31 Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
12:24 Βενεζουέλα και πετρέλαιο: Οι διεθνείς επιπτώσεις στις τιμές και ο ρόλος του ΟΠΕΚ
12:14 Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη: Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας
12:06 Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Τσερεντζούλιας στην «Π»: «Κοινά και αθλητισμός είναι διαρκής αγώνας»
11:53 Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μαρινάκη
11:42 ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
11:33 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Μόλις 8 ταυτοποιημένα θύματα, αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ποινική έρευνα για κατασκευαστική αμέλεια και πυρασφάλεια
11:27 «Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών
11:24 Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν
11:15 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
11:07 Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «τίγρης» που ανέλαβε το τιμόνι της Βενεζουέλας
11:00 Πατρινός ιερέας σε συνέδριο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη
10:50 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο
10:42 Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού
10:35 Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο: Τετραήμερη επίσκεψη και δεύτερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ σε δύο μήνες
10:28 Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο
10:20 Δυτική Ελλάδα: Λαμπρές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια, πού θα παραστούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
10:13 Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών
10:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ