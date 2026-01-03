Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες

Ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες και στα δύο του χέρια, ωστόσο δεν βρέθηκε στο σημείο κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι με το οποίο προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

03 Ιαν. 2026 20:23
Pelop News

Σοκαριστική ήταν η εικόνα της σορού του 45χρονου πυροσβέστη που αντίκρισαν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες στο όρος Μπέλλες.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες και στα δύο του χέρια, ωστόσο δεν βρέθηκε στο σημείο κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι με το οποίο προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, γυμνός φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στο λαιμό του.

Παραδίπλα του ήταν αφημένα τα ρούχα του και τα παπούτσια του.

Δαγκωματιές και αμυχές από ζώα
Σύμφωνα, επίσης, με έγκυρες πληροφορίες άγρια ζώα είχαν προσεγγίσει το άψυχο σώμα του 45χρονου πυροσβέστη καταφέρνοντας κάποιες αμυχές και δαγκωματιές.

Το αυτοκίνητο του βρέθηκε σε σχετική κοντινή σχετικά απόσταση, με τα κλειδιά στη μίζα του οχήματος.

Τόσο η εικόνα του σημείου όσο και της σορού δείχνουν ότι ο 45χρονος αυτοκτόνησε, ωστόσο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να καθοριστεί και η ημέρα που ο πυροσβέστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων είχε εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου.

