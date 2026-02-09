Τραγωδία, 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει!

Συνελήφθη από τις αρχές για ανθρωποκτονία από αμέλεια, το περιστατικό διαδραματίστηκε στην Ελευσίνα

Τραγωδία, 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει!
09 Φεβ. 2026 19:41
Pelop News

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) στην Ελευσίνα, όπου μητέρα προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει η οποία τελικά την παρέσυρε στοιχίζοντάς της την ζωή.

«Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Έκανε σαν δαιμονισμένος», αποκαλύψεις από τον κουρέα για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη γύρω στις 13:00 επί της οδού Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, όπου η άτυχη 72χρονη έδινε οδηγίες στην κόρη της προκειμένου να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Η 44χρονη, κάνοντας ελιγμούς με όπισθεν και έχοντας ανοιχτή την πόρτα του οχήματος από την μεριά του συνοδηγού, παρέσυρε την μητέρα της και την σφήνωσε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και σε ένα δέντρο.

Η άτυχη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο και μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο.

Η 44χρονη κόρη συνελήφθη από τις αρχές για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:09 Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
21:00 Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές
20:51 Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός
20:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας
20:21 Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!
20:11 Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα
20:00 Oι «παράφρονες» της Δημοκρατίας
19:50 Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Τραγωδία, 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει!
19:31 Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες
19:21 «Aπό τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου, σημαντικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια»
19:11 «Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Έκανε σαν δαιμονισμένος», αποκαλύψεις από τον κουρέα για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα
19:00 Απορρίμματα: Ο ρόλος του Καραΐσκου για την Αιγιάλεια και οι υποσχέσεις για λύση στην Τέμενη
18:49 Μεταμφιεσμένος πήγαινε στα ΑΤΜ ο κατάσκοπος σμήναρχος για να «σηκώσει» χρήματα
18:38 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά
18:37 W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο
18:29 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!
18:17 Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα
18:10 «Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;», ο Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ