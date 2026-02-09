Τραγωδία, 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει!

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) στην Ελευσίνα, όπου μητέρα προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει η οποία τελικά την παρέσυρε στοιχίζοντάς της την ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη γύρω στις 13:00 επί της οδού Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, όπου η άτυχη 72χρονη έδινε οδηγίες στην κόρη της προκειμένου να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Η 44χρονη, κάνοντας ελιγμούς με όπισθεν και έχοντας ανοιχτή την πόρτα του οχήματος από την μεριά του συνοδηγού, παρέσυρε την μητέρα της και την σφήνωσε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και σε ένα δέντρο.

Η άτυχη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο και μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο.

Η 44χρονη κόρη συνελήφθη από τις αρχές για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

