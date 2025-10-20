Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση

Η ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε 91 μετανάστες ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, 14 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

20 Οκτ. 2025 8:25
Pelop News

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι 91 μετανάστες διασώθηκαν το βράδυ της Κυριακής από σκάφος που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, στα νότια της Ιταλίας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά την έρευνα στα κατώτερα τμήματα του πλοιαρίου βρέθηκαν αρκετοί μετανάστες σε σοβαρή κατάσταση και δύο άψυχα σώματα. Οι επιζώντες, ανάμεσά τους μια γυναίκα και πέντε άτομα που εκτιμάται ότι είναι ανήλικοι, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λαμπεντούζα, ενώ αρκετοί διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία για άμεση ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ANSA, τα δύο θύματα έχασαν τη ζωή τους λόγω κατάποσης καυσίμων στο αμπάρι του σκάφους. Επιπλέον, 14 ακόμη άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση από την ίδια αιτία.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι διασωθέντες προέρχονται από Πακιστάν, Ερυθραία και Σομαλία — χώρες που συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλές ροές μεταναστών προς τη νότια Ευρώπη μέσω της κεντρικής Μεσογείου.

Το περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά από άλλη τραγωδία στην ίδια περιοχή, όταν περίπου 30 άνθρωποι αγνοήθηκαν έπειτα από ναυάγιο στα ανοιχτά του νησιού.

Η Λαμπεντούζα, ως το πλησιέστερο ευρωπαϊκό έδαφος στην αφρικανική ήπειρο, παραμένει σημείο πρώτης εισόδου για χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, συχνά με ακατάλληλα και υπερφορτωμένα σκάφη.

 
