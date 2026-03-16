Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Βυθίστηκε πλεούμενο με μετανάστες, αγνοείται δίχρονο παιδί

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Λαμπεντούζα, όταν πλεούμενο με μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε σε μικρή απόσταση από το νησί. Οι ιταλικές αρχές διέσωσαν 64 ανθρώπους, όμως ένα αγοράκι δύο ετών παραμένει αγνοούμενο, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

16 Μαρ. 2026 14:06
Pelop News

Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 κοντά στη Λαμπεντούζα, κινητοποιώντας άμεσα την ιταλική οικονομική αστυνομία και την ακτοφυλακή. Με τη συνδρομή ταχύπλοων σκαφών, οι ιταλικές αρχές κατάφεραν να διασώσουν 64 επιβαίνοντες.

Παρά την επιχείρηση διάσωσης, εξακολουθεί να αγνοείται ένα αγοράκι δύο ετών, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του από τη Σιέρα Λεόνε, επιχειρώντας να φτάσει στην Ευρώπη μέσω της επικίνδυνης διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής και επανεκκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ οι ιταλικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το παιδί στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται η Λαμπεντούζα, καθώς μόνο το τελευταίο 48ωρο αποβιβάστηκαν στο νησί συνολικά 292 μετανάστες και πρόσφυγες. Τα περισσότερα από τα πλεούμενα που έφτασαν στην περιοχή είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.

