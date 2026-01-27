Τραγωδία χωρίς τέλος: Και άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ νεκρός! Δεν άντεξε η καρδιά του τον χαμό φίλου του στη Ρουμανία
Συγκεκριμένα, ένας 54χρονος φίλαθλος του δικεφάλου του Βορρά από τη Λάρισα πέθανε από ανακοπή όταν έμαθε ότι ανάμεσα στους 7 νεκρούς ήταν και στενός του φίλος
Πραγματικά ρα τραγικά νέα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ και τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά δεν έχουν τελειωμό, καθώς 54χρονος φίλαθλος της ομάδας πέθανε από ανακοπή όταν έμαθε ότι ανάμεσα στους επτά οπαδούς του Δικέφαλου ήταν στενός του φίλος.
Δεν έχουν σταματημό τα όσα τραγικά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Σαν να μην έφτανε η αδιανόητη είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του Δικέφαλου, που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία ενώ πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδας στη Λιόν για το Europa League, λίγες ώρες αργότερα έφυγε από τη ζωή και άλλος φίλος των “ασπρόμαυρων”.
Συγκεκριμένα, ένας 54χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ από τη Λάρισα πέθανε από ανακοπή όταν έμαθε πως ανάμεσα στους επτά νεκρούς ήταν και στενός του φίλος.
Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι ο εν λόγω φίλαθλος του Δικέφαλου είχε προγραμματισμένο χειρουργείο καρδιάς τις επόμενες ημέρες, ωστόσο στο άκουσμα της είδησης προδόθηκε από αυτή.
