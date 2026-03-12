Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 61χρονο οδηγό μηχανής.
Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (12/3) στην Κρήτη, με 21χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο στη Σητεία.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για τον συνεπιβάτη μηχανής, πακιστανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας με διερχόμενο όχημα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη Μονή Καψά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε για νοσηλεία.
