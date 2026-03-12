Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (12/3) στην Κρήτη, με 21χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο στη Σητεία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για τον συνεπιβάτη μηχανής, πακιστανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας με διερχόμενο όχημα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη Μονή Καψά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 61χρονο οδηγό μηχανής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



