Τραγωδία νότια της Κρήτης: Νεκροί 22 μετανάστες

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων που έφτασαν στο Ηράκλειο

28 Μαρ. 2026 11:14
Pelop News

Μια νέα ανθρωπιστική τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης, καθώς 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά επικίνδυνου ταξιδιού από τις ακτές της Λιβύης. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, οι θάνατοι επήλθαν από τις εξαντλητικές κακουχίες και την έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, προτού η λέμβος εντοπιστεί από σκάφος της FRONTEX.

Η λέμβος είχε αποπλεύσει από το Τομπρούκ πριν από έξι ημέρες με συνολικά 48 επιβαίνοντες, κυρίως υπηκόους Σουδάν και Μπανγκλαντές. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, το σκάφος έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μείνουν εγκλωβισμένοι στο Λιβυκό πέλαγος χωρίς εφόδια.

Όπως κατέθεσαν οι επιζώντες, 22 άτομα κατέληξαν σταδιακά από την έλλειψη νερού, τροφής και το δριμύ ψύχος. Οι σοροί τους ρίχνονταν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του πλου.

Η επιχείρηση εντοπισμού έγινε 53 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας τα ξημερώματα της Παρασκευής. Διασώθηκαν 26 άτομα (ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο παιδιά), τα οποία μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αρχές ταυτοποίησαν δύο νεαρούς άνδρες από το Νότιο Σουδάν, ηλικίας 19 και 21 ετών, ως τους χειριστές της λέμβου. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση και αναμένεται να οδηγηθούν την προσεχή Δευτέρα στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Σχετικά με την κατάσταση των διασωθέντων, δύο άτομα νοσηλεύονται προληπτικά, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται σε ειδικό χώρο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

